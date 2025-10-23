Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi’nin kısa süre önce hizmete açtığı Bakioğlu Can Dostlarımız Yaşam Merkezi ve Bakımevi, okul gruplarını ağırlamaya başladı. Başkan Yıldız Ünsal, “Hayvan sevgisi küçük yaşta kazanıldığında yaşam boyu süren bir vicdan kültürüne dönüşür.” dedi.

Miniklerden anlamlı ziyaret

Karşıyaka Belediyesi’nin kente kazandırdığı Bakioğlu Can Dostlarımız Yaşam Merkezi ve Bakımevi, öğrenciler için eğitim ve farkındalık merkezi haline geldi. Belediyeye bağlı anaokullarının öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde tesisi ziyaret ederek sahipsiz hayvanları yakından tanıma fırsatı buldu.

Veteriner hekimler, çocuklara merkezdeki köpekleri tanıttı ve hayvan hakları, belediyelerin sorumlulukları, kısırlaştırma ile sahiplendirme süreçleri hakkında bilgi verdi. Öğretmenler de öğrencilerin hayvan sevgisi, doğaya saygı ve sahiplenme bilincini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Miniklerden can dostlara mama desteği

Ziyaretler kapsamında öğrenciler, kendi aralarında topladıkları mamaları merkez görevlilerine teslim etti. Toplanan mamalar, bakımevinde bulunan can dostların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

Eğitim ve farkındalık üssü

Latife Hanım Mahallesi’nde yer alan Bakioğlu Can Dostlarımız Yaşam Merkezi ve Bakımevi, sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini aynı çatı altında buluşturuyor. Merkezde çocukların sorularını veteriner hekimler yanıtlıyor, küçük yaş grupları için atölye çalışmaları düzenleniyor. Okul ziyaretleri için kurumlar, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden randevu alabiliyor.

Ünsal: “Geleceği sevgiyle büyüyen nesiller inşa edecek”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, merkezin yalnızca bir bakımevi değil, aynı zamanda eğitim ve farkındalık alanı olduğunu belirtti. Ünsal, “Tüm okullarımızı merkezimizi ziyaret etmeye davet ediyorum. Çünkü hayvan sevgisi küçük yaşta kazanıldığında, yaşam boyu süren bir vicdan kültürüne dönüşür. Karşıyaka’da doğayı ve tüm canlıları koruyan bir nesil yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceği, sevgiyle büyüyen çocuklarımız ve onların can dostlarıyla birlikte inşa edeceğiz.” dedi.