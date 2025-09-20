Son Mühür- Fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketici haklarını koruma kapsamında 371 bin 525 firma ve 23 milyon 221 bin ürün incelenerek, 1 milyar 869 milyon 128 bin TL idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, ağustos ayında 3 bin 841 firmayı denetledi. Denetimlerde 196 firmaya 30,6 milyon TL idari para cezası verildi. Ocak-Ağustos döneminde yapılan çalışmalarda ise toplam ceza miktarı 387 milyon TL’yi aştı.

Bu kapsamda, 85 milyon tüketicinin sözleşme, reklam ve haksız ticari uygulamalarına yönelik denetimler yapılırken, 22 bin 490 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı eylemlerde bulunan 1.473 kişiye toplam 387 milyon 943 bin TL idari para cezası uygulandı.

İl müdürlükleri denetim yaptı

81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla, ağustos ayında 27 bin 249 firma ve 2,4 milyonu aşkın ürün denetlendi. Bu denetimler sonucunda 6 bin 412 firmaya 74,2 milyon TL ceza uygulandı.

İlk sekiz ayda yurt genelinde denetlenen ürün sayısı 23 milyon 221 bin 447’ye ulaştı ve toplam 58 bin 289 firmaya yaklaşık 755 milyon TL idari para cezası verildi.

2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam 371 bin 525 firma ve 23 milyon 221 bin ürün denetlendi.

Rekabet Kurumu, 2024 yılında 223 firmaya 7,7 milyar TL, 2025 yılı ilk 8 ayında ise 175 firmaya 4,6 milyar TL idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığının açıklamasında “Öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek, iç piyasa dengesini sağlayıp, tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.