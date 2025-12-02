Son Mühür - Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe–Galatasaray derbisinin 1-1 berabere tamamlanmasının ardından gözler, beklentilerin altında kalan performansıyla Kerem Aktürkoğlu’na çevrildi. Galatasaray’ın milli yıldızı, üretkenlikten uzak oyun sergilemesi nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

''Doğru yolda gitmiyorsun''

Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, Kerem Aktürkoğlu’nun performansını değerlendirirken oldukça sert sözler kullandı. Sky Spor YouTube kanalında konuşan Özat, oyuncunun oyuna etkisiz kalmasını eleştirerek, "Kerem, güzel kardeşim. Doğru yolda gitmiyorsun. Sen buraya mukavele yapmaya gelmişsin. Sana söylemedikleri kalmadı. Daha golün yok! Vazgeçtim Harry Potter'ından! Baskı yapmıyorsun, risk almıyorsun! Davinson'dan tir tir titriyorsun!" ifadelerini kullandı. Özat’ın sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Düşük performans sergiledi

Özellikle hücumda etkisiz kalan Kerem, derbinin kritik anlarında oyuna katkı sağlayamayınca hem taraftarların hem de yorumcuların eleştirilerinin hedefi oldu. Galatasaray’ın hücum organizasyonlarında yeterince rol alamayan oyuncunun form durumu yeniden tartışma konusu haline geldi.