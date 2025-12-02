Son Mühür - Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1-1 biten derbiyi tribünden izleyenler arasında Kocaelispor’un formda golcüsü Serdar Dursun da yer aldı. Son haftalardaki performansıyla öne çıkan ve Gençlerbirliği maçında takımının tek golünü kaydeden yıldız oyuncu, derbi atmosferini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Tepkilerin hedefi oldu

Serdar Dursun’un derbiyle ilgili paylaşımları, Kocaelispor taraftarından yoğun tepki gördü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla taraftarlar, futbolcunun davranışını “camiaya yakışmayan hareket” olarak nitelendirdi. Artan tepkiler üzerine Dursun, derbiye dair paylaşımlarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Ancak bazı taraftarlar, paylaşımı silmenin yeterli olmayacağını savunarak yıldız oyuncudan özür beklediklerini ifade etti. Tribün liderleri de benzer çağrılarda bulunarak konunun kapanmadığını vurguladı.