Test sonuçlarına göre örnek alınan 19 şüpheliden 14'ünün testi pozitif çıkarken, 5 kişinin sonuçları negatif olarak belirlendi. Peki Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte uyuşturucu testi pozitif ve negatif çıkan ünlülerin tam listesi ve Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i hakkında merak edilenler...

Doğukan Güngör'ün test sonucu ne çıktı?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün Adli Tıp Kurumu tarafından alınan kan ve saç örnekleri incelendi. Sonuçlara göre hem saçında hem de kanında esrar ve kokain maddesi tespit edildi.

Ciciş Kardeşler'den Ceyda Ersoy'un testi de pozitif

Soruşturma kapsamında örnek alınan isimlerden "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Ceyda Ersoy'un da hem kanında hem de saçında kokain tespit edildi.

Unluler Sorusturmasi Uyusturucu

Uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler

Adli Tıp Kurumu raporuna göre testi pozitif çıkan 14 isim şöyle:

  • Doğukan Güngör (Oyuncu - Kızılcık Şerbeti)
  • Ceyda Ersoy (Sosyal medya fenomeni - Ciciş Kardeşler)
  • Gözde Anuk (Türkiye Karate Şampiyonu)
  • Arif Altunbulak (Bebek Otel işletmecisi)
  • Ece Cerenbeli (Spiker)
  • Sedef Selen Atmaca
  • Merve Eryiğit (Fenomen)
  • Veysel Avcı
  • Merve Uslu
  • Lerna Elmas
  • Saniye Deniz (Fenomen)
  • Ceren Yıldırım
  • Suat Yıldız
  • Binnur Buse Alper

Uyuşturucu testi negatif çıkan isimler

Testleri negatif çıkan 5 isim ise şöyle:

  • Burak Altundağ (Sosyal medya fenomeni)
  • Özge Bitmez
  • Sevgi Taşdan
  • Gülsüm Bayrak
  • Gizem Özköroğlu

Soruşturmanın kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması 8 Ekim'den bu yana devam ediyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda operasyon düzenlendi ve birçok ünlü isim ifade verdi.

Doğukan Güngör kimdir?

Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 29 yaşındaki oyuncu, aslen Iğdırlı bir ailenin çocuğu.

Eğitim hayatı

Doğukan Güngör, 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girdi. Üniversite yıllarında okulun tiyatro kulübünde sahneye çıkarak oyunculuk kariyerine ilk adımını attı. Ünlü oyuncu ve eğitimci Harika Uygur'dan Chubbuck metodu üzerine oyunculuk eğitimi aldı.

Tiyatro kariyeri

Güngör, sahne kariyerinde klasik ve modern drama türlerinde yer aldı. Oynadığı tiyatro oyunları:

  • Othello
  • Umut
  • Bizim Köyün Adeti
  • Hiç Kimsenin Öyküsü

Televizyon ve sinema kariyeri

Doğukan Güngör, profesyonel oyunculuğa 2018 yılında "Meryem" dizisiyle adım attı. Ardından "Zümrüdüanka" dizisinde Hamit karakterini canlandırarak dikkat çekti.

Oynadığı diziler:

  • Meryem (2018)
  • Zümrüdüanka - Hamit (2020)
  • Kızılcık Şerbeti - Fatih Ünal (2022-günümüz)

Oynadığı filmler:

  • Dilber Ay: Küçük Dev Kadın (2021) - Yönetmen: Hakan Kavaç
  • Her Şeye Rağmen (2021) - Yönetmen: Erdal Murat Aktaş

Kızılcık Şerbeti'ndeki rolü

Doğukan Güngör, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakterine hayat veriyor. Dizide Fatih, Abdullah'ın en küçük oğlu ve babasının en kıymetlisi olarak tanımlanıyor. Saygılı ve efendi bir kişiliğe sahip olan Fatih, abisi Mustafa'nın aksine iş konularında daha aktif ve akıllı biri olarak öne çıkıyor.

Bilgi Detay
Doğum tarihi 1 Temmuz 1996
Doğum yeri Ankara
Yaşı 29
Memleketi Iğdır
Mesleği Oyuncu
Eğitim Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü
Bilinen rolü Fatih Ünal (Kızılcık Şerbeti)

Kaynak: Haber merkezi