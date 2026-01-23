Test sonuçlarına göre örnek alınan 19 şüpheliden 14'ünün testi pozitif çıkarken, 5 kişinin sonuçları negatif olarak belirlendi. Peki Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte uyuşturucu testi pozitif ve negatif çıkan ünlülerin tam listesi ve Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i hakkında merak edilenler...
Doğukan Güngör'ün test sonucu ne çıktı?
Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün Adli Tıp Kurumu tarafından alınan kan ve saç örnekleri incelendi. Sonuçlara göre hem saçında hem de kanında esrar ve kokain maddesi tespit edildi.
Ciciş Kardeşler'den Ceyda Ersoy'un testi de pozitif
Soruşturma kapsamında örnek alınan isimlerden "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Ceyda Ersoy'un da hem kanında hem de saçında kokain tespit edildi.
Uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler
Adli Tıp Kurumu raporuna göre testi pozitif çıkan 14 isim şöyle:
- Doğukan Güngör (Oyuncu - Kızılcık Şerbeti)
- Ceyda Ersoy (Sosyal medya fenomeni - Ciciş Kardeşler)
- Gözde Anuk (Türkiye Karate Şampiyonu)
- Arif Altunbulak (Bebek Otel işletmecisi)
- Ece Cerenbeli (Spiker)
- Sedef Selen Atmaca
- Merve Eryiğit (Fenomen)
- Veysel Avcı
- Merve Uslu
- Lerna Elmas
- Saniye Deniz (Fenomen)
- Ceren Yıldırım
- Suat Yıldız
- Binnur Buse Alper
Uyuşturucu testi negatif çıkan isimler
Testleri negatif çıkan 5 isim ise şöyle:
- Burak Altundağ (Sosyal medya fenomeni)
- Özge Bitmez
- Sevgi Taşdan
- Gülsüm Bayrak
- Gizem Özköroğlu
Soruşturmanın kapsamı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması 8 Ekim'den bu yana devam ediyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda operasyon düzenlendi ve birçok ünlü isim ifade verdi.
Doğukan Güngör kimdir?
Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 29 yaşındaki oyuncu, aslen Iğdırlı bir ailenin çocuğu.
Eğitim hayatı
Doğukan Güngör, 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girdi. Üniversite yıllarında okulun tiyatro kulübünde sahneye çıkarak oyunculuk kariyerine ilk adımını attı. Ünlü oyuncu ve eğitimci Harika Uygur'dan Chubbuck metodu üzerine oyunculuk eğitimi aldı.
Tiyatro kariyeri
Güngör, sahne kariyerinde klasik ve modern drama türlerinde yer aldı. Oynadığı tiyatro oyunları:
- Othello
- Umut
- Bizim Köyün Adeti
- Hiç Kimsenin Öyküsü
Televizyon ve sinema kariyeri
Doğukan Güngör, profesyonel oyunculuğa 2018 yılında "Meryem" dizisiyle adım attı. Ardından "Zümrüdüanka" dizisinde Hamit karakterini canlandırarak dikkat çekti.
Oynadığı diziler:
- Meryem (2018)
- Zümrüdüanka - Hamit (2020)
- Kızılcık Şerbeti - Fatih Ünal (2022-günümüz)
Oynadığı filmler:
- Dilber Ay: Küçük Dev Kadın (2021) - Yönetmen: Hakan Kavaç
- Her Şeye Rağmen (2021) - Yönetmen: Erdal Murat Aktaş
Kızılcık Şerbeti'ndeki rolü
Doğukan Güngör, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakterine hayat veriyor. Dizide Fatih, Abdullah'ın en küçük oğlu ve babasının en kıymetlisi olarak tanımlanıyor. Saygılı ve efendi bir kişiliğe sahip olan Fatih, abisi Mustafa'nın aksine iş konularında daha aktif ve akıllı biri olarak öne çıkıyor.
|Bilgi
|Detay
|Doğum tarihi
|1 Temmuz 1996
|Doğum yeri
|Ankara
|Yaşı
|29
|Memleketi
|Iğdır
|Mesleği
|Oyuncu
|Eğitim
|Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü
|Bilinen rolü
|Fatih Ünal (Kızılcık Şerbeti)