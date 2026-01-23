Test sonuçlarına göre örnek alınan 19 şüpheliden 14'ünün testi pozitif çıkarken, 5 kişinin sonuçları negatif olarak belirlendi. Peki Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte uyuşturucu testi pozitif ve negatif çıkan ünlülerin tam listesi ve Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i hakkında merak edilenler...

Doğukan Güngör'ün test sonucu ne çıktı?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün Adli Tıp Kurumu tarafından alınan kan ve saç örnekleri incelendi. Sonuçlara göre hem saçında hem de kanında esrar ve kokain maddesi tespit edildi.

Ciciş Kardeşler'den Ceyda Ersoy'un testi de pozitif

Soruşturma kapsamında örnek alınan isimlerden "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Ceyda Ersoy'un da hem kanında hem de saçında kokain tespit edildi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler

Adli Tıp Kurumu raporuna göre testi pozitif çıkan 14 isim şöyle:

Doğukan Güngör (Oyuncu - Kızılcık Şerbeti)

(Oyuncu - Kızılcık Şerbeti) Ceyda Ersoy (Sosyal medya fenomeni - Ciciş Kardeşler)

(Sosyal medya fenomeni - Ciciş Kardeşler) Gözde Anuk (Türkiye Karate Şampiyonu)

(Türkiye Karate Şampiyonu) Arif Altunbulak (Bebek Otel işletmecisi)

(Bebek Otel işletmecisi) Ece Cerenbeli (Spiker)

(Spiker) Sedef Selen Atmaca

Merve Eryiğit (Fenomen)

(Fenomen) Veysel Avcı

Merve Uslu

Lerna Elmas

Saniye Deniz (Fenomen)

(Fenomen) Ceren Yıldırım

Suat Yıldız

Binnur Buse Alper

Uyuşturucu testi negatif çıkan isimler

Testleri negatif çıkan 5 isim ise şöyle:

Burak Altundağ (Sosyal medya fenomeni)

(Sosyal medya fenomeni) Özge Bitmez

Sevgi Taşdan

Gülsüm Bayrak

Gizem Özköroğlu

Soruşturmanın kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması 8 Ekim'den bu yana devam ediyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda operasyon düzenlendi ve birçok ünlü isim ifade verdi.

Doğukan Güngör kimdir?

Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 29 yaşındaki oyuncu, aslen Iğdırlı bir ailenin çocuğu.

Eğitim hayatı

Doğukan Güngör, 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girdi. Üniversite yıllarında okulun tiyatro kulübünde sahneye çıkarak oyunculuk kariyerine ilk adımını attı. Ünlü oyuncu ve eğitimci Harika Uygur'dan Chubbuck metodu üzerine oyunculuk eğitimi aldı.

Tiyatro kariyeri

Güngör, sahne kariyerinde klasik ve modern drama türlerinde yer aldı. Oynadığı tiyatro oyunları:

Othello

Umut

Bizim Köyün Adeti

Hiç Kimsenin Öyküsü

Televizyon ve sinema kariyeri

Doğukan Güngör, profesyonel oyunculuğa 2018 yılında "Meryem" dizisiyle adım attı. Ardından "Zümrüdüanka" dizisinde Hamit karakterini canlandırarak dikkat çekti.

Oynadığı diziler:

Meryem (2018)

Zümrüdüanka - Hamit (2020)

Kızılcık Şerbeti - Fatih Ünal (2022-günümüz)

Oynadığı filmler:

Dilber Ay: Küçük Dev Kadın (2021) - Yönetmen: Hakan Kavaç

Her Şeye Rağmen (2021) - Yönetmen: Erdal Murat Aktaş

Kızılcık Şerbeti'ndeki rolü

Doğukan Güngör, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakterine hayat veriyor. Dizide Fatih, Abdullah'ın en küçük oğlu ve babasının en kıymetlisi olarak tanımlanıyor. Saygılı ve efendi bir kişiliğe sahip olan Fatih, abisi Mustafa'nın aksine iş konularında daha aktif ve akıllı biri olarak öne çıkıyor.

Bilgi Detay Doğum tarihi 1 Temmuz 1996 Doğum yeri Ankara Yaşı 29 Memleketi Iğdır Mesleği Oyuncu Eğitim Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü Bilinen rolü Fatih Ünal (Kızılcık Şerbeti)