Magazin yazarı Onur Akay'ın açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Akay, iki oyuncunun yakın çevrelerinden aldığı bilgilere dayanarak evlilik yolunda ilerleyen büyük bir aşk yaşadıklarını ileri sürdü.
Al Sancak setinde başlayan yakınlaşma
Uğur Güneş ile Gülsim Ali'nin yolları ilk kez Seddülbahir 32 Saat mini dizisinde kesişmişti. İkili daha sonra TRT1 ekranlarında yayınlanan Al Sancak dizisinde yeniden bir araya geldi. Dizide başrolleri paylaşan oyuncular, set dışında da samimi görüntüler vermeye başladı.
İstinye'deki bir davete birlikte katılan Güneş ve Ali'nin gece boyunca samimi sohbetleri dikkatlerden kaçmadı. Bu görüntüler hayranları arasında heyecan yarattı ve sosyal medyada ikiliyi birbirine yakıştıran yorumlar hız kazandı.
Gülsim Ali itiraf etti
Al Sancak döneminde bir ödül törenine katılan Gülsim Ali, muhabirlerin "Uğur Güneş ile sizi çok yakıştırıyorlar" sözlerine kayıtsız kalmadı. Güzel oyuncu bu yorumları kabul etmesiyle dikkat çekti. Ancak her iki isim de resmi bir açıklama yapmaktan şimdilik kaçınıyor.
Uğur Güneş'in geçmiş ilişkileri
Yakışıklı oyuncunun aşk hayatı daha önce de magazin gündemine damga vurmuştu. Bir Zamanlar Çukurova'daki rol arkadaşı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, ancak Altınbilek "Uğur sadece arkadaşım" diyerek bu iddiaları yalanlamıştı.
2019 yılında ise Güneş'in şarkıcı Reyhan Cansu ile gizli bir ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ancak bu ilişki kısa sürede tartışmalara dönüşmüş ve karşılıklı tazminat davalarıyla son bulmuştu. Ayrıca oyuncunun geçmişte meslektaşı Selen Seyven ile de birlikte olduğu bilinmektedir.
Uğur Güneş kimdir?
Doğum tarihi: 13 Ocak 1987
Doğum yeri: Ankara
Yaş: 38
Boy: 1.82 cm
Kilo: 75 kg
Burç: Oğlak
Mezuniyet: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü
Uğur Güneş, oyunculuğa tesadüfen adım attı. Gençlik yıllarında bir arkadaşının ısrarıyla Ankara Sanat Tiyatrosu sınavlarına giren oyuncu, burada yeteneklerini keşfetti. 2012 yılında İstanbul'a taşınarak profesyonel kariyerine başladı.
Önemli projeleri
- Benim İçin Üzülme (2012) – İlk dizisi
- Diriliş: Ertuğrul (2014) – Tuğtekin karakteri
- Bir Zamanlar Çukurova (2018) – Yılmaz Akkaya karakteri
- Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (2019) – Sinema filmi
- Kanunsuz Topraklar (2021)
- Al Sancak (2023)
- Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (2023)
- Aşk ve Yemek (2025)
- Rüya Gibi (2025)
Gülsim Ali kimdir?
Doğum tarihi: 18 Şubat 1995
Doğum yeri: Rusçuk, Bulgaristan
Yaş: 29
Boy: 1.76 cm
Kilo: 54 kg
Burç: Kova
Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
Gülsim Ali İlhan, Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Türkçe, Bulgarca, İngilizce ve Japonca bilen çok yönlü bir isim olan Ali, 2009 yılında Super Model Ford Models Bulgaria yarışmasını kazanarak mankenlik kariyerine başladı. Aynı yıl Brezilya'da düzenlenen Ford Models of the World yarışmasında Bulgaristan'ı temsil etti.
Önemli projeleri
- Son Yaz Balkanlar 1912 (2012) – İlk dizisi
- Seddülbahir 32 Saat (2016)
- Hanım Köylü (2016) – İlkgün karakteri
- Diriliş: Ertuğrul (2016-2018) – Aslıhan Hatun karakteri
- Payitaht: Abdülhamid (2019) – Gülcemal karakteri
- Gönül Dağı (2020-2022) – Dilek karakteri
- Al Sancak (2023) – Nadia karakteri
- Bereketli Topraklar (2025) – Savcı Nevin karakteri
Gülsim Ali daha önce kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşamıştı. Şimdilerde ise Uğur Güneş ile adı romantik dedikodulara karışan güzel oyuncu, kariyerine hız kesmeden devam ediyor.