Moğolistan makamları tarafından Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle aranan 58 yaşındaki D.T., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane’de gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı. Şahsın farklı ülkeler arasında uyuşturucu trafiğini yönettiği belirlendi.

Ekipler yakın takibe aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu D.T.’nin çalışmalarını yakın takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda, şüphelinin çeşitli mesajlaşma programları kullanarak uluslararası boyutta uyuşturucu sevkiyatı organize ettiği tespit edildi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı kesinleşen zanlının Kağıthane ilçesinde saklandığı adresin belirlenmesinin ardından, perşembe sabahı operasyon yapıldı. Şüpheli, adresinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Sicilinde 'M' ve 'G' kodları tespit edildi

Narkotik Şube Müdürlüğü'nde yabancı uyruklu şahıs hakkında yapılan yapılan detaylı sorgulamada iki önemli kayıt rapora yansıdı.

D.T.’nin sistemde; uluslararası güvenlik ve istihbarat riski taşıyan kişilere verilen ‘M’ kodu ile bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar için uygulanan ‘G’ kodu ile kayıtlı olduğu anlaşıldı.

Sınır dışı işlemleri için göç idaresine sevk edildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin ifade işlemleri bitirildi. Hakkında yürütülen adli işlemlerin sonrasında zanlı, sınır dışı sürecinin başlatılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Şahsın ülkesine iade sürecinin ilgili makamlarca yürütüleceği öğrenildi.