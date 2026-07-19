Son Mühür- Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ondan boşalan koltuğa vekaleten oturan Nuri Aslan, kreş ücretlerine yapılan zam nedeniyle hedefte.

İstanbul'un 35 ilçesinde 127 merkezde hizmet veren kreşlerin aylık ücreti 5 bin liradan 8 bin liraya çıkartıldı.

İmamoğlu'nun ''Her mahalleye bir kreş'' vaadi sonrası açılan kreşlerde 12 binden fazla çocuğa hizmet veriliyordu.

CHP grubunun ağırlıkta olduğu İstanbul Büyükşehir Meclisi masraflardaki artışı gerekçe göstererek yaklaşık yüzde 60'ı bulan zam kararına imza attı.

Yuvamız İstanbul kreşlerinin ücretlerine yapılan zam sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri haline geldi.

Yüzde 60 zam olmaz...



Televizyon programlarının aranan ekran yüzü olarak bilinen ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, dar gelirli aileleri zora sokacak kararın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kreş ücretlerini 5 bin liradan 8 bin liraya çıkaran karara imza attığını hatırlatan Ersan Şen,

''Tamam arkadaşlar; mazota zam gelir, toplu ulaşıma %10 zam yaparsınız, bunu anlarız. Ama belediye kreş ücretini 5 bin liradan 8 bin liraya, %60 artırmak da neyin nesi?

Kreş “ticarethane” değil, sosyal belediyeciliğin en temel hizmetlerinden biridir. Dar gelirli aileler, iki üç çocuğu olanlar ne yapacak?

Bu haber doğruysa, %60’lık fahiş zam hemen geri çekilmeli'' çağrısında bulundu.