Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu “Bakanlar Oturumu”nun açılışında konuştu. Forum, Sıfır Atık Vakfı tarafından; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle, “Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm” temasıyla gerçekleştirildi.

Erdoğan, dünyanın dört bir yanından gelen konukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oturumun “sıfır atık” vizyonunu paylaşmak ve ortak geleceğe dair adımlar atmak açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Türkiye’nin sıfır atık yolculuğunda sekizinci yılı geride bıraktığını hatırlatan Erdoğan, bu süreçte devlet kurumlarından yerel yönetimlere, özel sektörden sivil topluma kadar geniş bir dayanışma ağı kurduklarını belirtti.

“Kadınların çevre konularında olağanüstü bir destek gösterdiğine şahit olduk” diyen Erdoğan, özellikle gençler ve çocuklar için farkındalık eğitimleri düzenlediklerini ifade etti. Ayrıca “Sıfır Atık Mavi” ve “Su Verimliliği” kampanyalarıyla çevre seferberliğinin genişletildiğini anımsattı. 2022’de BM Genel Kurulu’nda 105 ülkenin eş sunuculuğunda kabul edilen **“Sıfır Atık Kararı”**nın öncüsü olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Emine Erdoğan, sıfır atık vizyonunun artık küresel bir bilinç haline geldiğini vurgulayarak, “Bu farkındalığı ilerletmek ve insanlığın ortak başarı hikayesine dönüştürmek hepimizin eşit çabasına bağlı” dedi. Ülkeler arasında iklim adaletsizliğine dikkat çeken Erdoğan, verilen uluslararası taahhütlerin çoğu zaman yerine getirilmediğini, bu nedenle hakkaniyete dayalı bir yük paylaşımının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

“İklim adaletsizliği artık yalnızca bir çevre sorunu değil, aynı zamanda bir insan hakları meselesidir” diyen Erdoğan, küresel iklim değişikliğine yüzde 1 bile katkısı olmayan ülkelerin ağır bedeller ödediğini, doğal afetlerin yeni insani krizleri tetiklediğini söyledi.

Yerel yönetimlerin sıfır atık uygulamalarındaki rolüne değinen Erdoğan, “Dünya genelinde yılda 2 milyar tondan fazla belediye atığı üretiliyor. 25 yıl içinde bu miktarın 3,8 milyar tona ulaşacağı öngörülüyor. Bu nedenle sürdürülebilir belediyecilik yaklaşımları her geçen gün daha da hayati hale geliyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, sıfır atık alanında bilgi paylaşımı, teknoloji transferi ve ortak projelere her zaman açık olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, “Bu forumun, ülkeler arasında döngüsel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve kaynak verimliliği konularında güçlü bir dayanışmanın başlangıcı olacağına inanıyorum.” dedi.

Forumun “Bakanlar Toplantısı”na, Çevre Bakanı Murat Kurum, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte 63 ülkenin çevre bakanları ve temsilcileri katıldı. Katılımcılar arasında İran, Togo, Somali, Rusya, Moritanya, Fiji, Mısır, Malezya, Gabon, Azerbaycan ve Özbekistan gibi ülkelerin üst düzey temsilcileri de yer aldı.