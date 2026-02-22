Son Mühür / Erkan Doğan - Ege Üniversitesi yerleşkesinde yer alan KYK erkek yurdundaki öğrencilerin,

Ege Üniversitesi KYK Erkek Yurdunda suların günlerdir kesik olması, yemeklerin içerisinden böcek çıkmasını ve asansörlerin bozuk olmasından dert yanan öğrenciler, “Bu kadarı da yeter diyerek” yaşanan sorunları protesto etti. KYK binası önünde akşam saatlerinde KYK yönetimini protesto eden öğrenciler, “Su, yemek, asansör” yazılı pankartı taşıyarak tepkilerini dile getirdi.

KYK öğrencisi, “Sorunlar yönetimle konuşulda ancak hiçbir ilerleme sağlanamadı”

KYK Yurdunda kalan bir öğrenci Son Mühür’e yaptığı açıklamada, “Yemekler çok kötü çıkıyor, geçtiğimiz günlerde bir kaç öğrenci zehirlendi. Çamaşırhaneyi devamlı su basıyor. Asansörler de sürekli arızalanıyor. Çevremizde 14 bin kişilik kız yurtları var. Bu yüzden baz istasyonu trafiği kaldırmıyor, internet sorunları yaşıyoruz. Bu sorunlar yönetimle dönem başında konuşuldu ancak hiçbir ilerleme sağlanamadı” dedi.

Ege Üniversitesi KYK Yurdundaki protestolara ATA Parti’den açıklama

İzmir’de Ege Üniversitesi yerleşkesinde bulunan KYK erkek yurdunda öğrencilerin barınma ve yaşam koşullarına ilişkin gerçekleştirdiği protestolar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuya ilişkin bir açıklama da ATA Parti İzmir İl Başkanlığı’ndan geldi. ATA Parti İzmir İl Başkanı Resül Kara, öğrencilerin barınma, beslenme ve eğitim hakkının anayasal güvence altında olduğunu ifade ederek, yaşananların yalnızca bireysel değil kamusal bir sorumluluk alanına işaret ettiğini söyledi. “Barınma bir lütuf değil, temel bir haktır. Beslenme insan onurunun gereğidir. Bilimsel ve özgür eğitim ise devletin asli sorumluluğudur” diyen Kara, sosyal devlet ilkesine dikkat çekti. Açıklamada ayrıca, “Gençliğin huzursuz olduğu bir ülkede toplumsal gelecek güvence altında değildir” denildi.