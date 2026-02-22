Son Mühür- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) 22 Şubat 2026 tarihli son verilerine göre, İzmir’in can damarı olan barajlardaki doluluk oranları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla çarpıcı bir artış gösterdi.

Tahtalı ve Gördes Barajlarında yükseliş

İzmir’in en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı, şehre nefes aldırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl %15,41 seviyelerine kadar gerileyen aktif doluluk oranı, bu yıl %36,67 seviyesine yükseldi. Benzer bir olumlu grafik Gördes Barajı’nda da gözlemleniyor; geçen yıl %6,10 gibi kritik bir seviyede olan doluluk oranı, bu yıl itibarıyla %25,36’ya ulaştı. Her iki barajda da kullanılabilir su hacminin ciddi oranda artması, önümüzdeki yaz dönemi için umut verici bir tablo çiziyor.

Küçük Barajlar tam kapasiteye yaklaştı

Şehrin yerel su ihtiyacını karşılayan daha küçük ölçekli barajlarda ise doluluk oranları maksimum seviyelere dayandı. Ürkmez Barajı %95,05 doluluk oranıyla zirveye yerleşirken, onu %84,32 ile Balçova Barajı takip ediyor. Yarımada bölgesinin önemli kaynaklarından Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise geçen yılki %20,66’lık seviyesini neredeyse üçe katlayarak %57,07 doluluk oranına ulaştı.

Geçen yıl ile kıyaslama: Rezervler güvende

2026 yılı verileri, İzmir’in su rezervlerinde geçtiğimiz yıla göre genel bir toparlanma olduğunu kanıtlıyor. Toplam kullanılabilir su hacmi baz alındığında, barajlardaki mevcut durum su güvenliği açısından stratejik bir avantaj sağlıyor. Özellikle Tahtalı Barajı’ndaki 105 milyon metreküplük kullanılabilir su hacmi, şehrin su arzı sürdürülebilirliği noktasında en önemli güvenceyi oluşturuyor.