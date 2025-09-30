Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye barış getireceğini öne sürdüğü plana yönelik tartışmalar bitmiyor. İngiltere'nin 1997-2007 yılları arasında başbakanı olarak görev yapn Tony Blair'in de içinde yer alacağı Uluslararası bir gücün beş yıl boyunca yönetimine girmesi gereken planı İsrail kabul etti, Hamasın vereceği cevap merakla bekleniyor.

Gazze planını mercek altına aldığını belirten Avukat Gönenç Gürkaynak,

''Trump'ın Gazze planını tüm maddeleriyle dikkatle inceledim. Hayatını sözleşme ve anlaşma incelemeye adamış bir uluslararası hukukçu olarak, buna Barış Anlaşması veya Barış Planı demeye imkan bulamadım.'' hatırlatmasında bulundu.

200 yıl sonra aynı oyun...



Bu metin, daha ziyade, "tarih bilmek neden önemlidir?" sorusunun cevabı olmuş diyen Gürkaynak,

''ABD'nin en fazla 1800'lerin ortasında kendini gösteren bir refleksi, yani "barış sözleşmesi" adı altında tarihin akışını değiştirici hamle yapma refleksi, yaklaşık 200 yıl sonra yine kendini göstermiş.

1835'te Cherokee'lerle yaptığı ve onların kimliğini ve topraklarını onlar masada düzgün temsil bile edilmiyorken üçüncü kişilerle anlaşarak ellerinden alan New Echota Barış Anlaşması'nın ruhu neyse, bu da o.

1848'de Meksika'nın elinden Kaliforniya ve Teksas dahil olmak üzere topraklarının yarısını aldığı Guadalupe Hidalgo Barış Anlaşması'nın ruhu neyse, bu da o.'' tespitinde bulundu.

Gürkaynak, Trump'ın Gazze planına "Barış Planı" ve oradan doğacak metne Barış Anlaşması demek demek, bir marketing gayretinin parçası olmak demektir mesajı verdi.