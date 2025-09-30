Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde siyaset gündemi, beklenmedik bir gelişmeyle sarsıldı. Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) düzenlediği 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi sırasında kürsüye çıkarak partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Kongre kürsüsünden veda

Başkan Başoğlu, istifasını duyurduğu konuşmasını Kadir Albayrak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ilçe kongresinde yaptı. Partililere hitap eden Başoğlu, aldığı kararın kesin olduğunu belirterek, siyasi hayatına bundan sonra nasıl devam edeceğine dair ipuçları verdi. Konuşmasının sonunda duygusal bir veda mesajı ileten Başoğlu, "Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın," sözleriyle partililere seslendi.

Siyasi hayatına bağımsız olarak devam edecek

CHP’den ayrılma kararının hemen ardından geleceğe dair planlarını da paylaşan Tuncer Başoğlu, bağımsız olarak siyasi yolculuğuna devam edeceğini netleştirdi. "Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim," ifadelerini kullanan Başoğlu, partiden ayrılmasına rağmen eski yol arkadaşlarına karşı duyduğu sevgiyi vurguladı. Başoğlu, "Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum," diyerek iyi dileklerini iletti ve kürsüden ayrıldı.