Son Mühür - Nijerya Profesyonel Futbol Ligi’nde oynanan Katsina United–Barau FC maçında korkunç bir olay yaşandı. 1-1’lik eşitlik golünün ardından sahaya giren taraftarlar, Barau FC’nin Ganalı orta saha oyuncusu Nana Kwame Abraham’a saldırarak boğazına zarar verdi.

Maç durdu

70. dakikada Katsina United adına Orji Kalu’nun attığı beraberlik golünün ardından bazı ev sahibi taraftarların sinirlenmesiyle sahada büyük bir arbede çıktı. Taraftarların sahaya girmesiyle güvenlik güçleri müdahale etti, ancak bu sırada 23 yaşındaki Ganalı futbolcu Nana Kwame Abraham ağır şekilde yaralandı. Barau FC’nin resmi hesabından yapılan açıklamada, “70. dakikada Barau FC oyuncusu Nana Abraham’a yapılan saldırının ardından maç geçici olarak durduruldu. Katsina United | 1-1 | Barau FC” ifadeleri yer aldı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Nana Abraham hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olay, Nijerya futbolunda son dönemde yaşanan şiddet vakalarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz haftalarda Kano Pillars taraftarlarının hakeme saldırısı büyük yankı uyandırmıştı. Bu son gelişme, Nijerya Futbol Federasyonu’nu taraftar ve stadyum güvenliği önlemleri konusunda yeniden harekete geçmeye zorladı.