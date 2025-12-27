İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerden İZBETON hakkında yürütülen ve kamuoyunda “kooperatif davası” olarak anılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce aynı dosya kapsamında tutuklanıp serbest bırakılan eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi üzerinden yürütülen ve “zimmet” iddialarını kapsayan soruşturma çerçevesinde işlem yapıldı. Aslanoğlu’nun gözaltına alınması, davanın 5 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00’da görülecek olan 4’üncü duruşmasına kısa bir süre kala gerçekleşti.

Yaşanan gelişmenin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunu bilgilendiren yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada soruşturmanın kapsamı, şüpheli sayısı ve yürütülen işlemlere ilişkin detaylara yer verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şu şekilde:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne ’Zimmet’ iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

’’Zimmet” suçları açısından bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı karar verilmiş olup,

Gözaltı ve yakalama işlemleri İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Medya İletişim Bürosu

Gözaltına alınan isimler belli oldu:

1-Şenol Aslanoğlu

2-Dilek Coşkun

3-Hüseyin Cengiz

4-Burak Bakır

5-Elif Sürer

6-Yılmaz Eroğlu

7-Mustafa Balcı

8-Anıl Demircili (S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Koop. denetim kurulu üyesi)

9-Kemal Moroğlu (S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Koop. denetim kurulu üyesi)

10-Erdal Şaroğlu

11-Yıldırım Kuruoğulları