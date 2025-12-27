Son Mühür/ Emine Kulak- Son günlerde kamuoyunda gündeme gelen “Alsancak Limanı satıldı” iddialarıyla ilgili tartışmalar devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tugay, limanın özelleştirilmesine karşı olduğunu vurgularken, mevcut durumun ciddi yatırımlar gerektirdiğine dikkat çekti.

“Alsancak Limanı kan kaybediyor"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Tugay, Alsancak Limanı’nın her geçen yıl işlevini kaybettiğini belirterek, “Ben özelleştirme tarafında değilim ama büyük bir yatırım gerekiyor. Devlet Demir Yolları’nın şu an böyle bir yatırım niyeti yok. Alsancak Limanı her sene ölüyor, kan kaybediyor. Deniz taşımacılığı yapan şirketler limandan çekiliyor. Aliağa’daki limanlar ise hızla büyüyor” dedi.

“İki problem var"

Limanın yaşadığı sorunlara dikkat çeken Tugay, “İki problem var. Birisi limanın kendisi yatırım istiyor. Daha önemlisi ise körfez derinleştirme çalışmasına ihtiyaç duyuyor. Büyük tonajlı gemiler limana giremiyor. Alsancak Limanı yük limanı olmaktan çıkarılsın yalnızca yolcu limanı olsun. Devredilmesin. Biz de yardımcı olalım, hep birlikte derleyip toplayalım. Yük gemileri giremesin. Körfez’in kirletildiğini görüyoruz. Dershane var, liman var, gemiler var… Körfez’in dibine yük gemilerini sokmanın gereği yok. Bizim ihtiyacımız olan şey yolcu limanı. Kruzaziyerler oraya girince güzel bir limana erişsin. Orası insanların alışveriş yapacağı yer olarak da düzenlenebilir. Bunu devletin yapmasını tercih ederim isterlerse biz belediye olarak da yardım ederiz. Bu işlerin hesabını kitabını bilenler böyle bir kötü yatırıma girmez” dedi.

LOKANTACILAR BAŞKANI'NA YANIT: "KENT LOKANTASINDAN VAZGEÇMEYE NİYETİM YOK"

İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’dan kent lokantalarının açılmayacağına dair söz aldığını söylemişti. Tugay konu ile ilgili açıklama yaparak, "Öyle bir sözüm yok, eğer insanlar talep ediyorsa yapmak durumundayım, biz de şu ana kadar esnafa zara verecek bir noktada açmamaya dikkat ettik. Talep olursa onun gereğini yerine getiririz, ancak şu an için öyle bir sözüm var ne de bunların uygulanmasından vazgeçmeye niyetim var” dedi.