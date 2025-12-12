Son Mühür/ Beste Temel - Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı, Eğitime Destek Seferberliği kapsamında yürüttüğü çalışmalarına Kınık ilçesinde devam etti. Seferberlik çerçevesindeki dördüncü okul çalışması, Bağalan Köyü İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Okulun fiziki altyapısı baştan sona ele alındı

Çalışmalar kapsamında okulun fiziki koşulları detaylı şekilde incelendi ve öğrencilerin daha güvenli, sağlıklı ve çağdaş bir ortamda eğitim alabilmesi amacıyla kapsamlı bir yenileme yapıldı. Bu doğrultuda okulda;

Boya, tamirat ve tadilat işlemleri,

Elektrik tesisatının yenilenmesi,

Kırtasiye malzemesi desteği,

Spor malzemeleri temini,

Oyuncaklar ve eğitici oyun setleri,

Sınıflar için yeni halı ve perdeler sağlanarak okul yönetimi ve öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Eğitimde fırsat eşitliği hedefi

Gerçekleştirilen çalışmalarla, kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilerin fiziki imkânlarının iyileştirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunulması amaçlandı.

Kılıç: “Eğitim, milletimizin istikbaline yapılan en stratejik yatırımdır”

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, çalışmaların ardından yaptığı değerlendirmede eğitimin stratejik önemine dikkat çekti. Kılıç, şu ifadeleri kullandı: “Ülkü Ocakları olarak meselelere günübirlik değil, uzun vadeli bir devlet ve millet perspektifiyle yaklaşıyoruz. Eğitime yapılan her katkıyı, milletimizin geleceğine atılmış güçlü bir adım olarak görüyoruz. Bağalan Köyü İlkokulu’nda hayata geçirilen bu çalışma, sorumluluk bilinciyle hareket eden bir anlayışın ürünüdür. İzmir’in en ücra köşelerine kadar uzanan bu seferberlik, çocuklarımızın hayallerine daha sağlam zeminler hazırlamak amacıyla artarak sürecektir.”

Destek çalışmaları sürecek

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı, kırsal ve dezavantajlı bölgelerdeki okullara yönelik destek çalışmalarını planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla sürdürerek eğitime katkı sunmayı hedefledi.