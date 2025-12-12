Son Mühür / Erkan Doğan - Dünyanın en büyük lojistik firmalarından biri DSV tarafından satın alınan Schenker Arkas Lojistik’ten son bir ay içerisinde 20’ye yakın çalışanın işten çıkarıldığı öne sürüldü. ARKAS’taki bir görevli, “Biz DSV’ye satıldık onlardan bilgi alabilirsiniz” dedi.

Arkas çalışanları, "Biz DSV'ye devredildik onlara sorun"

Danimarkalı taşımacılık şirketi DSV, geçtiğimiz yıl Alman devlet demiryolları Deutsche Bahn'ın (DB) lojistik birimi Schenker'i satın almak üzere anlaşmaya varmıştı. Deutsche Bahn Aktiengesellschaft’ın tek kontrolünde bulunan Schenker Aktiengesellschaft’ın nihai olarak DSV A/S tarafından devralınması işlemi Rekabet Kurulu tarafından da onaylanmıştı. DSV’ye yapılan devrinin ardından Arkas Lojistik bünyesinde çalışan 20’ye yakın işçinin işten çıkartıldığı, işçilerin haklarının ödendiği belirtildi. ARKAS’ta çalışan bir görevli, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, “Biz DSV’ye devredildi, bu konuda onlardan bilgi alabilirsiniz” dedi.

Arkas ile sözleşme imzalayan işçiler endişeli

Arkas Lojistik Şirketi ile iki üç yıl önce sözleşme imzalayan ancak durumları hakkında bilgisi olmayan işçilerin ise endişeli olduğu ifade edildi.

Rekabet Kurulu onay vermişti

Rekabet kurulunun kararında şu ifadelere de yer verilmişti, “DSV, küresel çaptaki faaliyetlerine paralel olarak Türkiye’de DSV Hava ve Deniz Taşımacılığı AŞ (DSV HAVA VE DENİZ), DSV Uluslararası Kara Taşıma İşleri Organizatörlüğü AŞ (DSV KARA) ve DSV International Hava ve Deniz Taşımacılığı24-54/1221-520 Ltd. Şti. (DSV INTERNATIONAL) isimli iştirakleri vasıtasıyla nakliye yönlendirme hizmetleri ana faaliyetinin altında kara yoluyla, deniz yoluyla ve hava yoluyla nakliye yönlendirme hizmetleri sunmakta, diğer yandan DSV KARA isimli iştiraki aracılığıyla da sınırlı olarak sözleşmeli lojistik hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. Devre konu SCHENKER’in de küresel çapta kara, hava ve deniz yoluyla nakliye yönlendirme hizmetleri ve sözleşmeli lojistik alanlarında faaliyeti bulunmakta ve Türkiye’deki faaliyetlerini Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret AŞ (SCHENKER ARKAS) isimli iştiraki aracılığıyla gerçekleştirmektedir. SCHENKER ARKAS da SCHENKER’in küreseldeki faaliyetlerine paralel olarak kara hava ve deniz yoluyla nakliye yönlendirme hizmetleri ve sözleşmeli lojistik alanlarında faaliyet göstermektedir”