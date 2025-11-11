Eskişehir’in Çifteler ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde 8 Kasım’da meydana gelen olayda, Ahmet Çalık isimli vatandaş hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Çalık, babasına ait aracı kullanan Y.N. tarafından araca çarpılması sonucu ağır yaralandı.

Şüpheli, araçtan indikten sonra demir çubukla Çalık’ın kafasına defalarca vurdu. Ağır yaralanan Çalık, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri şüphelinin peşine düştü,

Olayın ardından Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.N.’in yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kaçan şüphelinin kullandığı otomobilin plakası tespit edildi ve Sivrihisar ilçesine bağlı bir köyde aracın takla attığı belirlendi. Şüpheli, araçtan çıkarak izini kaybettirdi.

Afyonkarahisar’da kıskıvrak yakalanma

Y.N.’in Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine kaçtığı bilgisi üzerine JASAT ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü koordineli bir çalışma yürüttü. Zanlı, Emirdağ’da bir aş evine girdiği sırada, yemek alan bir vatandaş tarafından tanındı ve polise haber verildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese ulaşan ekipler, zanlıyı kıskıvrak yakaladı.