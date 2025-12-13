Tutuklanan Gazeteci Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak'ın adının Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında geçtiği iddia edilmişti. Sabah Gazetesi'nde Furkan Torlak hakkında Mehmet Akif Ersoy soruşturması kapsamında haberler çıkmıştı. Bu iddiaların ve haberlerin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Görevinden istifa etti!

Sosyal medya hesabı üzerinden görevinden istifa ettiğini duyuran Torlak, "Bugün bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, adli bir süreçle ilgili yer alan haberde adımın geçtiğini öğrenmiş bulunuyorum. İçeriği ve bağlamı itibarıyla rahatsız edici olan söz konusu haberde, hakkımda herhangi bir suçlama bulunmamasına rağmen ismimin anılması, şahsım adına üzüntü verici bir durumdur.

Haberde adı geçen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, çoğu kişinin malumu olduğu üzere çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşımdır. Şahsıma yönelik herhangi bir isnat söz konusu olmamasına rağmen, kişisel olarak hukuka aykırı bir eylem içerisinde bulunmadığımı özellikle vurgulamak istiyorum.

Bununla birlikte çalıştığım kurumun böyle bir haber bağlamında anılması, kesinlikle isteyeceğim en son şeydir. Devletin ve kurumlarının itibarı, şahısların itibarından üstündür. Bu nedenle görev yaptığım kurumun yıpranmaması adına yürütmekte olduğum görevden istifa etme kararı almış bulunuyorum.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.