Son Mühür- CHP'nin 19 Mart gözaltıları sonrası başlattığı boykot kampanyasıyla ilgili en sıcak gelişme boykot listesinde yer alan Espressolab şirketinin boykot listesinden çıkarıldığının öğrenilmesi olmuştu.

CHP lideri Özgür Özel'in duyurduğu gelişmeyi Lider Tv'deki programında değerlendiren Rasim Ozan Kütahyalı,

''Özgür Özel'e gitmişsin, CHP'ye yalvarmışsın, biz bütün ciromuzu Ekrem İmamoğlu Fonu'na vereceğiz demişsin. Kocadağ ailesine sesleniyorum, Boğaz Köprüsü'nden atladınız! Metaforik olarak söylüyorum, bu bir intihardır.'' dedi.



Turgay Ciner gibi olursunuz...



''Emre ve Esat Kocadağ, bunlar Kadir Topbaş'ın akrabaları. Biz öyle biliyoruz.'' diyen Kütahyalı,

''Hatta Kadir Topbaş'ın oğlunun da Espressolab'de ortaklığı vardı. Biraz da CHP ondan düşmanlık yapıyor. CHP'nin yaptığı doğru bir iş değildi, yanlış bir şeydi. Yerli ve milli firmayı batırma amaçlıydı. Ama buna karşı,

''Tüm paramızı CHP'ye vereceğiz! Rüşvet bu. İnanamadım. Kocadağ ailesine sesleniyorum. Siz beyaz Türklere yaltaklanmaya çalıştıkça başka yerlerden batıyorsunuz. Sizi var eden toplumun büyük çoğunluğuna ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet edip etmediğinizi düşünün.

Murat Ülker de listedeydi görüşmelerle kendini çıkardı. Murat Ülker'e de sesleniyorum. İkili oynayarak bir yere gelemezsiniz. İkili oynayanların sonu Turgay Ciner gibi olur. Bakın oğlu Atilla Ciner içeride. İkili oynayanların sonu Rezan Epözdemir gibi olur. ''uyarısında bulundu.



Özgür Özel ne demişti?



CHP lideri Özgür Özel Şişli mitinginde,

''Geldiler ve dediler ki: Biz kampüsteki fiyatlarımızı ciddi derecede düşürdük. Biz hangi kampüsteysek, o kampüsteki kahve satışından bütün karımızı 19 Mart gelişmelerinden zarar gören, yurdundan çıkarılan öğrenciye yurt olarak, bursu kesilene burs olarak ya da işinden olan ve maaşı kesilen, hapse atılanların çocuklarına yardım için oluşturulan fona olduğu gibi aktarıyoruz dediler.

Biz boykot listemizden çıkarıyor ve açıkça şunu söylüyoruz, bize bundan sonra yan bakanı, görmeyeni, gençleri kızdıranı protesto etmeye devam edeceğiz.'' ifadelerine yer vermişti.

Espressolab yönetimi Özgür Özel'le görüşmeyi doğrulamış ancak 19 Mart Fonu'na para aktarılacağı iddialarını yalanlamıştı.