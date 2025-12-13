İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze kentinin batı bölgelerine düzenlenen hava saldırısında Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nda üst düzey görevde bulunan Raad Saad’ın öldürüldüğünü açıkladı. Filistinli kaynaklar ise saldırıda üç kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ateşkese rağmen Gazze’ye saldırılar sürüyor

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, Gazze Şeridi’ne yönelik askeri hareketlilik devam ediyor. Son saldırının, Gazze kentinin batısında gerçekleştiği ve hedef alınan aracın doğrudan vurulduğu aktarıldı.

Araç hedef alındı, can kaybı yaşandı

Filistinli yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze’nin batı kesimlerinde seyir halindeki bir aracı hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonucunda araçta bulunan en az üç kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

IDF: “Raad Saad etkisiz hale getirildi”

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen saldırının Hamas’ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nda üst düzey görevde bulunan Raad Saad’ı hedef aldığı ifade edildi. Açıklamada, Saad’ın saldırı sonucu öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Taraflardan çelişkili açıklamalar

Saldırıya ilişkin İsrail ve Filistinli kaynaklardan gelen açıklamalar arasında farklılıklar dikkat çekti. İsrail tarafı operasyonun askeri hedefe yönelik olduğunu savunurken, Filistinli kaynaklar saldırının sivil kayıplara yol açtığını belirtti.

Gazze’de tansiyon yeniden yükseliyor

Yaşanan son saldırı, ateşkes sürecinin geleceğine dair soru işaretlerini artırırken, bölgede tansiyonun yeniden yükseldiği yorumlarına neden oldu. Uluslararası kamuoyunun, saldırıya ilişkin taraflardan gelecek yeni açıklamaları yakından takip ettiği ifade ediliyor.