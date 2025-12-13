Son Mühür- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında yer alan kumar, yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla ilgili özel düzenlemelerin yeniden ele alınarak cezaların artırılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, bu düzenlemelerin 11. Yargı Paketi’ne dahil edileceğini belirtti.

Devletin kararlı mücadelesi: Eylem planı hazırlandı

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 31 Ekim tarihli genelge ile yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlattı. Bakan, hazırlanan “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı” kapsamında, suçun kaynağının tespit edilmesi, hızlı müdahale, finansal ve dijital altyapının kesilmesi, suç gelirlerinin engellenmesi ve vatandaşların korunmasının hedeflendiğini kaydetti.

Hukuki ve idari altyapı güçlendiriliyor

Tunç, söz konusu suçlarla mücadelede hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesinin, denetim ve yaptırım mekanizmalarının etkinleştirilmesinin ve kurumlar arası koordinasyonun artırılmasının öncelikli olduğunu ifade etti. Bakan, kamu kurumlarının sorumluluklarının net olarak belirlendiğini ve bilişim yoluyla işlenen suçlara karşı somut adımlar atıldığını vurguladı. Mobil hatlarla ilgili getirilen düzenlemelerin, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarının önlenmesinde etkinlik sağlayacağını belirtti.

Biyometrik doğrulama ve finansal önlemler

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 11. Yargı Paketi düzenlemeleri kapsamında, bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarda şüpheli banka ve finans hesaplarının 48 saate kadar askıya alınabileceğini aktaran Tunç, “Suça konu menfaate doğrudan el konulabilecek, tutarın mağdura ait olduğu anlaşılırsa iade edilecektir” dedi.

Bakan, soruşturmalarda gecikmeyi önlemek için banka ve finans kuruluşlarının, savcı, hakim veya mahkemelerden talep edilen bilgi ve belgeleri 10 gün içinde sunma zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Ayrıca, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta kullanılan elektronik ödeme hesaplarının biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan açılamayacağını vurguladı.

GSM hatlarında sıkı denetim ve kontroller

Tunç, GSM hatlarıyla ilgili olarak sıkı denetim uygulanacağını belirterek, hat aboneliklerinin yalnızca elektronik kimlik doğrulamasıyla yapılabileceğini bildirdi. Ayrıca, bir kişi adına açılabilecek hat sayısının BTK tarafından sınırlandırılacağını, ölen veya tüzel kişiliği sona eren kişilere ait hatların periyodik kontrollerle kapatılacağını ve yabancı uyruklulara özel numara tahsisi uygulanacağını kaydetti.

Cezalar ağırlaşacak, çocuklar korunacak

Adalet Bakanı, yasa dışı bahis ve kumar suçlarında, özellikle örgütlü şekilde işlenen ve çocukları hedef alan vakalarda cezaların artırılacağını açıkladı. Tunç, “İnsanları borç sarmalına sürükleyen, hayatları geri dönülmez biçimde etkileyen bu tehdide karşı kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.