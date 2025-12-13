TBMM Genel Kurulu’nda, Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülürken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri söz alarak kapsamlı eleştiriler dile getirdi. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da enerji fiyatları ve dağıtım bedellerine ilişkin eleştirilerde bulundu. Ekim 2022’den bu yana enerji fiyatlarında düşüş yaşandığını, buna karşın dağıtım bedellerinin arttığını söyleyen Arslan, “Enerji fiyatları düşmüş, dağıtım bedelleri artırılmış. Bu şekilde vatandaşların cebinden alınıp dağıtım şirketlerinin cebine büyük paralar gidiyor” diye konuştu.

“Toplum yararına tüm önergeler reddedildi”

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sundukları önergeleri temsilen kürsüye 47 metrelik bir listeyle çıktı. Önergelerin tamamının reddedildiğini hatırlatan Akay, “Milletin omurgası kırılmış vaziyette, millet geçinemiyor. Bunlar, toplum yararına, üretimi, istihdamı artırmak için önerdiğimiz önergelerdi ancak siz her şeye 'hayır' dediniz.” ifadelerini kullandı.

“AB ortalamasının üç katından fazla bebek ölüyor”

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlık sistemlerinin başarısını ölçmede en önemli göstergelerden birinin bebek ölüm hızı olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu alanda Avrupa Birliği ülkeleri ve aday ülkeler arasında olumsuz bir tabloda yer aldığını söyledi. Pala, “Bu, erken ölümleri önleme kapasitesini gösterir, Sağlık Bakanlığının. Türkiye'de maalesef bebek ölüm hızı ve çocuk ölüm hızı, Avrupa Birliği üyeleri ve aday ülkeler içerisinde en yüksektir. Son 10 yılda plato çizmektedir. Bu ülkede Avrupa Birliği ortalamasının 3 katından daha fazla bebek ölüyor.” dedi.

Tütün kullanımının arttığına dikkat çeken Pala, tütün endüstrisinin etkisine de değindi. Son 10 yılda diyabet hasta sayısının iki katına çıktığını kaydeden Pala, “Türkiye'de yüksek tansiyon hastalarının yalnızca üçte birinin tansiyonu kontrol altında. Buna karşın gereksiz MR, gereksiz tomografi çekimlerinde neredeyse dünyada birinciyiz.” diye konuştu.

Kanko: Acil servisler dolup taşıyor

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne yönelik sorunları gündeme taşıdı. Vatandaşların randevu bulmakta zorlandığını, ameliyatlar için aylar sonrasına gün verildiğini ifade eden Kanko, diş tedavilerinde de uzun bekleme süreleri yaşandığını söyledi. Kanko, “Diş tedavisinde 6 aydan önce randevu almanız mümkün değil. Bunlar, sürekli söylenmesine rağmen dikkate alınmıyor. Randevu alamayan insanlar, acil servise başvuruyor. 200 milyon insan, bir yılda acil servise başvuruyor. Dolayısıyla sağlık sisteminin bir problemi de acil servislerin dolup taşması.” dedi. Diyabetli çocukların kullandığı sensörlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kanko, yaş sınırı ve kapsam sorunlarının devam ettiğini belirterek, gebe olup diyabet hastası olanlara öncelik tanınması gerektiğini ifade etti.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da MHRS üzerinden yapılan muayenelerde ayrılan sürenin yetersiz olduğunu savundu. Kasap, “5 dakika, hasta muayenesi için, şikayetlerini dinlemek için insani değil. Muska yazsanız belki ondan daha etkili olacak. Hastayı dinleyemiyorsunuz, hastayı muayene edemiyorsunuz ama reçete veriyorsunuz.” sözleriyle eleştirisini dile getirdi.

Çan: Vicdani çöküşü göstermekte

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Türkiye’de hastanelerin ve yatak kapasitesinin büyük bölümünün Sağlık Bakanlığına bağlı olduğunu belirterek, yenidoğan yoğun bakım yataklarında farklı bir tablo ortaya çıktığını söyledi. Çan, “İş, para kazandıran alanlara gelince durum değişiyor. Yenidoğan yoğun bakım yataklarının sadece yüzde 38'i devletin, geriye kalan yüzde 62'si özel sektörün elindedir. Bu, tesadüf olamaz. Bunların en çoğu İstanbul'dadır, 10 küsur yıldır İstanbul'un sorumlusu şurada oturmaktadır. Yaşamın en kırılgan, en korunmaya muhtaç varlıkları, bebekleri üzerinden bir ticari alan yaratılmıştır. Bu tablo yalnızca politik bir tercihi değil aynı zamanda vicdani bir çöküşü de göstermektedir.” dedi.

Yavuzyılmaz: Yetersiz bütçe nedeniyle açık veriyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Irak petrolüyle ilgili Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararını hatırlatarak, Türkiye’ye 1 milyar 471 milyon dolar ceza kesildiğini söyledi. Yavuzyılmaz, “Bu işi özel bir şirket veya şahıslar yapmış olsa bunun adı açık ve net petrol kaçakçılığıdır.” ifadesini kullandı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise MTA ve MAPEG bütçelerinin yetersizliğine dikkat çekti. Şevkin, mevcut bütçelerle enerji ve maden aramalarının yanı sıra jeolojik ve çevresel çalışmaların yürütülmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Yetersiz bütçe nedeniyle enerjide her yıl ortalama 50-60 milyar dolar dış açık vermekteyiz.” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, enerji konusunun yalnızca teknik bir başlık olarak ele alınamayacağını vurgulayarak, bunun kalkınma, güvenlik ve bağımsızlıkla doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. Kış, “Enerji politikaları ne sanayiciyi rahatlatıyor ne esnafı koruyor ne emekliyi ne de dar gelirliyi gözetiyor.” dedi. Uygulanan politikaların kalıcı sonuç üretmediğini savunan Kış, vatandaşın faturalarını hafifletecek somut bir kazanım görülmediğini ifade etti.