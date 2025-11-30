Son Mühür / Yiğit Uzun - Türkiye’nin köklü bisküvi ve çikolata üreticilerinden Modern Çikolata, mali darboğazı aşamayınca konkordato talebinde bulundu. Sektörde önemli bir yere sahip olan Karaman merkezli şirket için İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi üç aylık geçici mühlet verdi. İlk duruşma şubat ayında yapılacak.

Karaman sanayisinin öncülerinden Tayyar ailesi

Kamuoyunun ismini çok sık duymadığı ancak sektörün yakından tanıdığı Tayyar Ailesi’nin temellerini attığı Modern Çikolata, Karaman sanayisinin gelişimine yön veren markalardan biri. Ailenin büyüğü Abdullah Tayyar, 1970’lerde Karaman’a gelerek ticarete başlamış, ardından mütevazı bir imalathane ile gofret üretimine adım atmıştı. Zamanla Karaman OSB’ye taşınan tesis, bugün binlerce kişinin çalıştığı büyük bir üretim merkezine dönüştü.

Abdullah Tayyar’ın 2004’teki vefatının ardından şirket yönetimini İsmail Tayyar devraldı. Tayyar, aynı zamanda Biskot Bisküvi’nin de kurucuları arasında yer alıyor. Yıllar içinde Yıldız Holding ile ortaklık kuran Tayyar ailesi, 2014 yılında Biskot’un tamamını holding grubuna devretmişti.

300’den fazla ürün, 7 kategori… ama finansal tablo alarm veriyor

Sahibi olduğu Aldiva ve Bestfood markalarıyla yoluna devam eden Modern Çikolata, bisküvi, gofret, kek, kraker, çikolata bar ve kremalı çikolata gibi geniş bir ürün yelpazesiyle üretimini Karaman’daki fabrikasında sürdürüyor. Şirketin 300'ü aşkın ürünü bulunuyor.

Ancak son yıllarda artan maliyetler, finansal daralma ve piyasa koşullarındaki belirsizlikler şirketi zora soktu. Yapılan girişimler sonuç vermeyince konkordato yoluna gidildi.

Konkordato kabul edildi: Çözüm arayışı sürüyor

Mahkeme, İsmail Hakkı Tayyar ve Yunus Emre Tayyar’ın Modern Çikolata adına yaptığı konkordato başvurusunu kabul ederek üç aylık geçici mühlet tanıdı. Bu süreçte şirket, borçlarını yeniden yapılandırmak için çalışmalarını sürdürecek.

Kulis bilgilerine göre, şirket yönetimi mali sıkıntıyı aşmak için stratejik ortaklık, finansal yatırımcı bulma ve yeniden yapılanma gibi çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.

Şubat ayında yapılacak ilk duruşma, Modern Çikolata’nın geleceğini belirleyecek kritik aşama olacak.