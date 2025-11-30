Antalya’da bu yıl “Küresel Kırılma Döneminde Türkiye” temasıyla düzenlenen 26. İş Dünyası Zirvesi’nde, iş dünyası temsilcileri 2025’in ekonomik performansını ve 2026’ya ilişkin beklentileri değerlendirdi. Toplantılarda özellikle bölgesel kalkınma farkları, finansmana erişimde yaşanan tıkanma ve teknoloji yatırımlarındaki geri kalmışlık öne çıkan başlıklar oldu.

Zirvenin en dikkat çeken mesajı ise bölgesel asgari ücret talebi oldu.

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Türkiye’nin rekabet gücünü artırabilmesi için bölgesel ve sektörel ücret politikalarının tartışmaya açılması gerektiğini söyledi. Ekonomideki sıkılaşmanın KOBİ’ler üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu belirten Sönmez, “Finansmana erişim durma noktasına geldi” diyerek işletmelerin içinde bulunduğu baskıyı dile getirdi. Vergi yükünün adil dağılmadığını ifade eden Sönmez, maliyet-faiz dengesinin kurulması ve vadelerin uzatılması gerektiğini, aksi halde üretimin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiğini vurguladı.

Türkiye’nin dış ticaret açığını teknoloji açığıyla birlikte değerlendiren Sönmez, AR-GE yatırımlarının Avrupa ölçeğinin gerisinde kaldığını belirtti. 2026’nın son çeyreğine doğru finansal istikrarın kademeli olarak iyileşmesini beklediklerini de ifade etti.

“Türkiye’nin geleceğini ithal edemeyiz”

BAKSİFED Başkanı Mustafa Cengiz ise Türkiye’nin küresel dönüşüm dinamiklerini yakalamakta zorlandığını belirterek daha cesur ve uzun vadeli stratejilere ihtiyaç olduğunu söyledi. Teknoloji, veri ve enerji alanlarında erken adım atan ülkelerin avantaj sağladığına dikkat çeken Cengiz, Türkiye’nin bu alanlarda ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ancak bunun değerlendirilmesi için güçlü irade gerektiğini ifade etti.

Kadınların ve gençlerin üretim süreçlerine daha fazla dahil edilmesinin stratejik önem taşıdığını vurgulayan Cengiz, “Türkiye’nin geleceğini ithal edemeyiz. Bu dönüşümü içeride üretmek zorundayız” dedi.