Son Mühür- Bu yıl sergilediği performansla beklentilerin uzağına kalan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 11.300 puan üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Haftanın ilk işlem gününü satış ağırlık geçiren endeks yüzde 0.27'lik düşüşle günü 11.311 puandan kapatmıştı.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.03'lük düşüşle 11.307 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda risk iştahı artıyor...



Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerine ilişkin süren iyimser havanın etkisiyle risk iştahı yükseldi. Gözler ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,52 değer kazandı.

Avrupa borsalarının kan kaybettiği süreçte Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.



Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



4 bin 497,9 dolarla rekor seviyeyi test eden altının onsu şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 1 artışla 4.473 dolardan, gram altın 6.161 TL'den işlem görüyor.

Brent petrol 61.91 dolardan,

yeniden düşüşe geçen Bitcoin 87.212 dolardan alıcı buluyor.