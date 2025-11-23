Son Mühür - Küba, düşük ücretler, sık sık yaşanan elektrik kesintileri, ilaç eksikliği ve kitlesel göçle birlikte benzeri görülmemiş bir ekonomik ve sosyal çöküşle karşı karşıya bulunuyor. Kriz, temel sektörlerin işleyişini felç ederken, hükümetin gerekli reformları durdurması durumu daha da derinleştiriyor. The Economist’te yayımlanan habere göre, hükümet köklü ve yapısal adımlar atmadığı sürece Küba, geri dönülmesi güç bir felakete doğru hızla ilerliyor. “Rejim köklü şekilde değişmezse Küba felakete gidiyor” başlıklı haberde, ülkenin son yıllarda tarihin en derin krizine sürüklendiği, temel hizmetlerin çöktüğü, ekonominin durma noktasına geldiği ve kitlesel göçün insan sermayesini de ciddi şekilde azalttığı vurgulanıyor.

Haberde, bugünkü durumun, bilinen en son ve büyük kriz olan 1990’lar döneminden bile daha ağır olduğu belirtiliyor. En dikkat çekici verilerden biri ise devlet çalışanlarının ortalama maaşı. Memurlar 6.506 peso, yani gayriresmî kurla yaklaşık 14 dolar kazanıyor. Doktorlar ve öğretmenler de bu seviyede maaş alırken, temizlik görevlilerinin maaşı 2.500 peso, yani yaklaşık 5 dolar civarında. 30’luk bir yumurta kolisi 2.800 peso, bir kilo pirinç 650 peso, bir kilo fasulye ise 300 peso seviyesinde satılıyor. Ülkede birçok aile günde sadece bir öğün yiyebiliyor. BM Dünya Gıda Programı, Küba’da çocukları açlıktan korumaya çalışıyor.

Su kesintileri yüzünden duş, tuvalet yapılamıyor

Ekonomik zorlukların yanı sıra, elektrik birçok yerde günde en az 4 saat kesik olurken, bazı bölgelerde neredeyse tüm gün yok. Su sık sık kesiliyor; duş almak, çamaşır yıkamak ve hatta tuvalet ihtiyacını karşılamak çoğu gün mümkün olmuyor. Gerekli ilaçların yalnızca yüzde 3’ünün temin edilebildiği çökmüş bir sağlık sistemi yaşamı zorlaştırıyor. Ülkede ulaşım sistemi de işlevsiz hale gelmiş durumda; otobüs neredeyse yok, benzin karaborsada satılıyor ve devlet istasyonları çoğu zaman sadece dolar ile ödeme kabul ediyor.

Ülkeyi terk diyorlar...