Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerini karşılamak amacıyla başlatılan “Ulaşım Desteği” programının 2025-2026 eğitim öğretim yılında da süreceğini açıkladı.

200 binden fazla öğrenci yararlandı

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, ailesinden farklı illerde eğitim gören öğrencilerin şehirler arası ulaşım giderlerini karşılamak için 2022’de hayata geçirilen programdan bugüne kadar 200 binden fazla öğrencinin yararlandığını bildirdi. Program kapsamında öğrencilere yılda dört kez gidiş-dönüş ulaşım desteği sağlandığını hatırlattı.

Tek yön için üst limit 1900 TL oldu

Bakan Göktaş, 2025-2026 döneminde de sürecek destekle birlikte öğrencilere verilecek ulaşım desteğinin tek yön için üst limitinin 1900 TL olarak belirlendiğini duyurdu. 2022’den Temmuz 2025’e kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla programa 322 milyon 449 bin lira kaynak aktarıldığını kaydetti.

“Aileleriyle buluşturmayı sürdüreceğiz”

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

“2025 Aile Yılı’nda da ailesinden uzakta eğitim gören çocuklarımızı, gençlerimizi aileleriyle buluşturuyoruz. İnsanı merkeze alan, aileyi yücelterek toplumu güçlendiren politikalarımızla toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Sosyal politikalarımızı güncelleyerek ve kapsamını genişleterek, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin yanında olmayı sürdüreceğiz.”

Başvurular SYDV’lere yapılacak

Bakan Göktaş, destek programına ilişkin başvuruların, öğrenciler veya aileleri tarafından ikametgâh adreslerinde bulunan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na (SYDV) yapılması gerektiğini hatırlattı.