İzmir’de su kaynaklarındaki azalma nedeniyle başlatılan planlı su kesintileri, 15 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Kent genelinde suyun etkin kullanımını sağlamak ve kaynakların daha verimli kullanılmasını temin etmek amacıyla uygulanan kesintiler, 6 Ağustos itibarıyla başlamıştı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede kesinti uygulamalarının süreceğini duyurdu. Açıklamada, planlı su kesintilerinin ilçe bazlı iki ayrı grup halinde uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Birinci gruptaki ilçeler

Birinci gruptaki ilçeler Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes olarak belirlendi. Bu ilçelerde, 28 Kasım – 14 Aralık tarihleri arasında çift günlerde kesinti uygulanacak. Kesintiler her gün saat 23.00’te başlayacak ve bir sonraki gün sabah 05.00’te sona erecek.

İkinci gruptaki ilçeler

İkinci grupta yer alan ilçeler ise Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe olarak sıralandı. Bu ilçelerde 29 Kasım – 15 Aralık tarihleri arasında tek günlerde su kesintisi uygulanacak ve kesintiler yine gece saat 23.00’ten sabah 05.00’e kadar sürecek.

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos’tan itibaren gece saatleri 23.00 ile 05.00 arasında planlı kesintiler başlatılmıştı. Başlangıçta 3 günde bir yapılan kesintiler, 9 Eylül itibarıyla 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı. Uygulamanın amacının, suyun tasarruflu kullanılmasını sağlamak ve mevcut su kaynaklarının daha dengeli bir şekilde dağıtılmasını temin etmek olduğu bildirildi.