Son Mühür/ Emine Kulak - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu’nun bir gazetenin canlı yayın programında yaptığı açıklamalar, ilçede dikkat çekici bir borç krizini gün yüzüne çıkardı.

Başkan Mutlu, belediyeye bağlı şirketin vergi borçları nedeniyle her ay belediye gelirlerinin yüzde 40’ının kesildiğini belirterek, bu kapsamda yaklaşık 300 milyon TL’lik borcun 240 milyon TL’sinin ödendiğini ifade etti.

Vergi borçlarının ödenebilmesi için mülk devrine gidildiğini açıklayan Mutlu, "Bu hafta biz mülk devri yaptık. Vergi borçlarımız sıfırlanıyor, kalmayacak. Mülk takasımız kabul edildi" dedi. Ancak bu kez de belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçları gündeme geldi. Başkan Mutlu, SGK borcunun miktarını net olarak belirtmezken, "Oldukça fazla" diyerek borcun büyüklüğüne dikkat çekti. SGK borçları için de yine mülk takası ve yapılandırma yoluna gidileceğini duyurdu.

BAŞDAŞ: SATACAK MÜLK KALMADI

Bu açıklamaların ardından AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş’tan sert bir tepki geldi. Başdaş, “Konak’ın satacak mülkü kalmadı. Neyi satacak? SGK borcu 2 milyar TL’ye yaklaştı. SGK borcunu sata sata mı ödeyeceğiz? Maalesef. Başkan Mutlu’nun açıklamalarını hayretle izledim” diyerek belediyenin mali yönetimini eleştirdi.

Konak Belediyesi’nin borçları ve mülk satışları üzerinden yürütülen bu tartışma, önümüzdeki günlerde yapılacak olan meclis toplantısında yankı bulacağa benziyor.