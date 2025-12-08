Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen araç kiralama ihaleleriyle ilgili dikkat çekici iddiaları meclis gündemine taşıdı. Atmaca, 2025/1191470 numaralı ve 24 ay süreyle muhtelif cinslerde (sürücülü ve sürücüsüz) araç kiralamayı kapsayan ihalenin 11 Ağustos 2025 tarihinde EKAP üzerinden yayımlandığını, ihale tarihinin ise 12 Eylül 2025 olarak belirlendiğini ifade etti. Ancak ihaleye bir gün kala, 11 Eylül 2025 saat 16.17’de yayımlanan zeyilname ile ihale tarihinin 23 Eylül 2025’e ertelendiğini belirtti.

İhaleye bir kala değişiklik çıkışı!

Söz konusu zeyilnameyle teknik şartnamenin 7.3.2 maddesinde de değişikliğe gidildiğini ifade eden Atmaca, daha önce “A1, K1, D2 veya bu yetki belgelerini kapsayan belge” şartı aranırken, yeni düzenlemeyle A1 belgesinin zorunluluk olmaktan çıkarıldığını ve “K1, D2 veya bu yetki belgelerini kapsayan belge” şeklinde revize edildiğini kaydetti. 2024/892947 numaralı önceki ihalede A1 belgesinin zorunlu olmasına rağmen, bu kez ihaleye bir gün kala yapılan değişiklikle belgenin sözleşme sonrası sunulabilir hale getirildiğine dikkati çekti.

Atmaca, idareden konuyla ilgili herhangi bir geri dönüş alamadıklarını belirterek, 4 Aralık 2025 tarihinde imzalanan sözleşmeyle yıllardır ihaleyi kazandığı öne sürülen Gaziantep merkezli firmaya 907 milyon 944 bin 149 lira 7 kuruşluk bedelle iş verildiğini, bu tutarın KDV dahil 1 milyar 89 milyon 532 bin 978 lira 88 kuruşa ulaştığını söyledi. EKAP kayıtlarına göre ihaleye verilen tek geçerli teklifin Yılda firmasına ait olduğunu, ayrıca ihale süreci boyunca farklı firmalar tarafından toplam 20 şikâyet başvurusu yapıldığını ifade etti.

‘Ciddi mağduriyetler yaşanıyor’

AK Partili Atmaca, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “İZSU Genel Müdürümüz Gürkan Erdoğan, geçen hafta bir panelde su kayıp ve kaçak oranları ve su krizi ile ilgili bilgi vermiş. Bu kayıp kaçak oranın kent merkezinde yüzde 24,9, İzmir genelinde ise yüzde 25,8 seviyesinde olduğunu bir de su krizi ile ilgili baya bir akşamı uykusuz geçirdiğini, gece kalkıp su vermezsek ne olur diye düşündüğünü’ söylemiş. Kendisini Gaziemir İlçemizin Sarnıç Atatürk Mahallesinde bulunan depoyu incelemeye davet ediyoruz. Bu depo yıllardır su kaçırmakta, tankerle getirilip depoya doldurulan sular hızla toprağa karışmaktadır. Buna istinaden vatandaşlarımızın bazılarının üst katlarına su çıkmamakta , ciddi mağduriyetler yaşanmaktadır. Kayıp Kaçak konusunda gelecek olursak, 2024 yılı İzsu’nun yayınladığı 2024 Yılı Su Kayıpları Yıllık Raporuna göre; İzmir 30 İlçe Su Kayıpları yüzde 26,77, Merkez 11 İlçe Su Kayıpları yüzde 27,17 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Bergama yüzde 45,4, Beydağ yüzde 36,38, Çeşme yüzde 28,6, Dikili yüzde 33,02, Kınık yüzde 54,6, Seferihisar yüzde 32,44 2026 yılında kuraklık ve iklim krizinin etkilerinin çok daha az görülmesini temenni ediyoruz. Göreve geldiğiniz yaklaşık 2 yıldır kayıp kaçak oranlarının azaltılması amacıyla yapılan tamir, bakım ve yapım işlerinin dökümünün tarafıma verilmesini talep ediyorum.”