Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir'in Konak ilçesindeki Antik Roma'dan kalma yaklaşık 2 bin yıllık İpek Yolu'nun üzerine her hafta Pazar günü kurulan semt pazarı kentte uzun zamandır eleştirilerin odağına oturuyordu. Tarihi İpek Yolu’nun geçiş güzergahı arasında kalan noktada kurulan pazaryerinin yine Konak ilçesi Yağhaneler semtinde bulunan eski Jandarma alanına taşınması gündeme gelirken; çalışmanın ne zaman hayata geçeceği merak ediliyordu. Konu Konak Meclisi aralık ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde gündeme geldi. MHP’li meclis üyesi Ali Peynirci’nin konuyu hatırlatarak akıbetini sorması üzerine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, söz konusu alanla ilgili yeni gelişmeyi aktardı.

Yakında yeni yerinde kurulacak!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mutlu, “Jandarma’nın yanındaki otopark alanıyla ilgili bir plan önerdik. Orası katlı otopark alanı olacak, şu anda açık otopark alanı olan yer. Onun zemin alanı pazaryeri, üst katı otopark olacak. Onun için şöyle bir gelişme oldu; biliyorsunuz Eşrefpaşa Pazaryeri’ni kaldıracağız, Koruma Kurulu da onun taşınmasını öneriyor. Daha önce talep etmiştik, bunu açık otoparkta yapalım haftada bir gün de olsa taşıyalım diye. İZELMAN’ın abonelikleri ile ilgili çok sıcak bakılmamıştı. Ancak geçen gün konuştuğumuzda önümüzdeki günlerde Eşrefpaşa Pazaryeri, açık otoparkın olduğu alana taşınacak. Böylece pazaryerinin taşınması işi tamamlanacak. Jandarma'nın çok yakında projesi elde edilecek; taslak olarak hazır ama uygulamalarını elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.