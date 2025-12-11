Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren bu karşılaşmada dördüncü hakem olarak Batuhan Kolak görev alacak. TFF'nin dijital atama yöntemiyle belirlediği hakem kadrosu, maçın gidişatında kritik bir rol üstlenecek. Haftanın en önemli müsabakası olarak görülen bu mücadele, her iki takımın ligdeki konumu açısından büyük önem taşıyor.

Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Hakemi Ali Şansalan Kimdir?

Süper Lig'de uzun yıllardır görev yapan deneyimli hakemlerden biri olan Ali Şansalan, Balıkesir bölgesi hakemi olarak tanınıyor. Kariyeri boyunca Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çok sayıda kritik müsabakada düdük çalan Şansalan, yüksek tansiyonlu maçlardaki yönetimiyle biliniyor. Bu sezon MHK tarafından formda hakemler arasında gösterilen Şansalan, Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki bu zorlu mücadelede adaleti sağlamakla yükümlü olacak.

Yardımcı hakem kadrosunda yer alan Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar da ligin tecrübeli yardımcı hakemleri arasında yer alıyor. Maçın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda oturacak isimler ise maç günü TFF tarafından ayrıca duyurulacak. Ali Şansalan'ın bu maçtaki performansı, özellikle ligin zirve yarışındaki dengeler açısından yakından takip edilecek.

Maçın Tarihi ve Yayın Bilgileri

Heyecanla beklenen Trabzonspor - Beşiktaş derbisi, 14 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak. Trabzonspor'un ev sahipliğinde Papara Park'ta gerçekleşecek olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Bilet satışlarına yoğun ilgi gösterilen maçta tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen bordo-mavili ekip ile deplasmanda galibiyet arayan siyah-beyazlılar, Pazar akşamı kozlarını paylaşacak.

Puan Durumu ve Takımların Son Durumu

Süper Lig'in 16. haftasına girilirken iki takım arasındaki puan farkı dikkat çekiyor. Ligde oynadığı 14 maç sonunda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 31 puanla ligin 3. sırasında bulunuyor. Zirve takibini sürdüren bordo-mavililer, bu maçı kazanarak şampiyonluk iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Öte yandan, sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş ise ligde 6. sırada yer alıyor. Oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden siyah-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 24 puanla zirvenin gerisinde kaldı. Teknik heyet ve futbolcular, Trabzon deplasmanından mutlak 3 puanla dönerek ligde yeni bir sayfa açmak istiyor. İki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı bu mücadele, haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşması olma özelliğini taşıyor.