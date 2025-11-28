Son Mühür- Esad rejiminin devrilmesinin ardından 1974'teki tampon bölgeyi aşarak, stratejik Hermon gözetleme noktası da dahil olmak üzere güney Suriye'ye askeri yığınak yapan İsrail kanlı bir operasyona imza attı.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Beyt Cin bölgesinde "Cemaat İslamiye terör örgütü" olarak tanımladığı bir gruba ait şüphelileri gözaltına almak için gece boyunca düzenlenen operasyon sırasında askerlerinin militanların saldırısına uğradığını bildirdi.

Askerlerden üçünün durumu ağır...



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin teröristlere hava desteğinin yanı sıra ateşle karşılık verdiği, yaralı İsrailli askerlerden üçünün ise ağır yaralandığı belirtildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA, ilk bilgilere dayanarak, ikisi çocuk olmak üzere beş kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Bir diğer Suriye devlet haber ajansı Ekhbariya ise 10 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

AA ölü sayısını 13 olarak duyurdu...



Anadolu Ajansı muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre ise, çıkan çatışmada ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere en az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, şüphelilerin "İsrailli sivillere yönelik terör saldırıları düzenlediği" belirtilirken, şüphelilerin yakalandığı ve çok sayıda militanın öldürüldüğü ve operasyonun tamamlandığı belirtildi.

