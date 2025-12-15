Tulkerim Valisi Abdullah Kemil, yaptığı yazılı açıklamada İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı’ndaki 25 binanın yıkılması için yeni bir askeri emir çıkardığını duyurdu. Kemil, bu kararın İsrail’in kibirli politikalarının bir göstergesi olduğunu belirterek, Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarındaki Filistinlilere yönelik işlenen suçların devamı niteliği taşıdığını ifade etti.

“Zorla yerinden etme politikası”

Sivillerin ve mülklerinin sistematik biçimde hedef alındığını vurgulayan Kemil, Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden edildiğini kaydetti. Bu uygulamaların uluslararası normlara, insan hakları yasalarına ve uluslararası insancıl hukuka açıkça aykırı olduğunu dile getirdi. Kemil, söz konusu yıkımların durdurulması için uluslararası topluma acil çağrıda bulundu.

Saldırılar 21 Ocak’tan bu yana sürüyor

İsrail ordusu, 21 Ocak’tan bu yana Batı Şeria’nın kuzeyinde saldırılarını yoğunlaştırdı. İlk olarak Cenin Mülteci Kampı’nı hedef alan operasyonlar, daha sonra Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına da yayıldı. Bu süreçte Cenin ve Tulkerim’deki mülteci kamplarında 50 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiği belirtildi. İsrail ordusunun kamplardaki çok sayıda yapıyı yıktığı, bölgede işgalini sürdürdüğü ve halkın evlerine dönmesine izin vermediği bildirildi.