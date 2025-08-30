Son Mühür- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy’nin Lviv’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Zelenski’den başsağlığı mesajı

Zelenski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko’nun olayla ilgili kendisine bilgi verdiğini belirtti. Zelenski, “Andriy Parubiy öldürüldü. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Görgü tanıkları: Motosikletle yaklaşıp ateş açtı

Lviv sokaklarında gerçekleşen saldırıya ilişkin görgü tanıkları, saldırganın motosikletle Parubiy’e yaklaşarak başına ateş ettiğini aktardı. Yetkililer, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü ve kamuoyunun gelişmelerden haberdar edileceğini açıkladı.

Daha önce de suikast girişiminden kurtulmuştu

Parubiy, 2014 yılında da bir suikast girişiminden son anda kurtulmuştu. O dönem Devlet Koruma Dairesi’nde görevli bir çalışanın, eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç döneminde planlanan saldırı için hazırlık yaptığı ortaya çıkmıştı.