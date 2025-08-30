Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, büyük bir felakete yol açtı. Yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle toplam 11 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de kayboldu.

AYNI AİLEDEN 7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Eyaletin Ramban bölgesinde sel sularına kapılan 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayda kaybolan 1 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, Reasi bölgesinde yaşanan toprak kaymasında ise aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti. Toprak altında kalanların cansız bedenlerine ekipler tarafından ulaşıldı.

AFETİN ARDINDAN ULAŞIMDA AKSAMA

Şiddetli yağışlar ulaşımı da olumsuz etkiledi. Cemmu kentine bağlı Katra şehrinde tren seferleri geçici olarak askıya alınırken, bölgenin ana ulaşım güzergâhlarından biri olan Srinagar-Jammu Ulusal Karayolu ise yağışların yol açtığı ciddi hasar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, Keşmir’e giden kara yolunun tekrar ne zaman açılabileceğine dair net bir tarih veremezken, bölgede hava koşullarının yakından takip edildiğini belirtti. Felaketin etkili olduğu bölgelerde kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor.