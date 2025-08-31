Ukrayna, üst düzey bir siyasi suikastla sarsıldı. Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Andriy Parubiy, ülkenin batısındaki Lviv kentinde yerel saatle 09.00 sıralarında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet, Rusya ile savaş halindeki ülkede güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Saldırı Gündüz Saatlerinde Gerçekleşti

Ukrayna Savcılık Genel Ofisi tarafından yapılan açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırganın Parubiy’e birden fazla kez ateş açtığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ve yakalanması için kapsamlı bir operasyon başlatıldığı belirtildi. Yetkililer, saldırının Rusya-Ukrayna Savaşı ile bağlantısına dair herhangi bir yorum yapmadı.

Zelenskiy: "Tüm Güçler Seferber Edildi"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Katili bulmak ve olayı aydınlatmak için tüm güvenlik güçleri seferber edildi,” diyerek Parubiy’in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Siyasi Arenadan Sert Tepkiler

Cinayet, Ukrayna siyasetinde büyük yankı uyandırdı. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, “Bu saldırı, savaş halindeki bir ülke için çok ciddi bir güvenlik sorunudur. Hiçbir yer tamamen güvenli değil,” sözleriyle kaygısını dile getirdi.

Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise, “Parubiy’nin öldürülmesi, Ukrayna’nın kalbine atılmış bir mermidir. O, sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda bir dosttu. Bu saldırılarla bizi korkutmak istiyorlar,” diyerek suikastı siyasi bir mesaj olarak nitelendirdi.

“Tarih Kitaplarında Adı Geçecek Bir Vatansever”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha da Parubiy’nin, ülkenin özgürlüğü ve egemenliği için verdiği katkıya dikkat çekerek, onun adının “tarih kitaplarında anılması gereken bir vatansever” olduğunu söyledi.

Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko ise cinayeti "derin bir kayıp" olarak tanımladı ve derhal kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.