Son Mühür- Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kupiansk kentinin kontrolünü ele geçirdiğini söylediği öğrenildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Rus kuvvetlerinin "Batı" grubunun komuta merkezini ziyaret ettiği ve burada Gerasimov ve üst düzey askeri yetkililerle görüştüğü belirtildi.



Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin'e Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kostiantynivka ve Kramatorsk ile Kharkiv bölgesindeki Kupiansk civarındaki durum hakkında bilgi verildi.

Rus ordusu ilerliyor...



Gerasimov, Putin'e yaptığı açıklamada, "Batı' grubuna ait birlikler Kupiansk şehrini kurtardı ve Oskol Nehri'nin sol kıyısında kuşatılan Ukrayna silahlı kuvvetleri birliklerini imha etmeye devam ediyor" dedi.

Gerasimov ayrıca Putin'e, Rus güçlerinin Pokrovsk'un yüzde 70'inin, Vovchansk'ın ise yüzde 80'inden fazlasının kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.

