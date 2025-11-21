Son Mühür- Bosna Savaşı sırasında kuşatma altındaki Saraybosna’da, yabancı uyruklu bazı kişilerin para karşılığında sivillere ateş açtığı yönündeki iddialara yeni bir başvuru eklendi. Hırvat araştırmacı gazeteci Domogoj Margetic’in, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in de bu kişiler arasında olduğu iddiasıyla İtalya’da suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.

Milano Savcılığı'nda süre soruşturma

İtalya’da Milano Savcılığı, 1992-1995 yılları arasında Bosna Savaşı sırasında Saraybosna’da yaşanan olaylara ilişkin yürüttüğü soruşturmayı sürdürüyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bazı İtalyan vatandaşlarının yüksek meblağlar karşılığında keskin nişancı tüfeği kullanarak sivilleri hedef aldığı iddiaları araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında, kuşatma döneminde sivillerin bilinçli şekilde hedef alındığına ilişkin çeşitli tanık beyanları ve belgelerin incelendiği belirtiliyor.

Suç duyurusuna kanıt sunulduğu iddiası

Ansa ajansının haberine göre Domogoj Margetic, Milano Savcılığı’na yaptığı başvuruda bazı deliller de sundu. Margetic’in, Aleksandar Vucic’in savaş sırasında Saraybosna’da sivillere yönelik saldırılara para karşılığı katıldığı yönünde iddialarda bulunduğu aktarıldı. Söz konusu iddialara ilişkin resmi bir doğrulama ise bulunmuyor.

"En az 100 kişi katıldı" iddiası

İtalyan gazeteci ve yazar Ezio Gavazzeni de Şubat ayında edindiği bazı bilgileri savcılığa ileterek sürecin başlamasına katkı sunduğunu açıklamıştı. Gavazzeni, söz konusu eylemlere en az 100 kişinin katıldığını öne sürüyor.

Savcı Alessandro Gobbis’in, savunmasız sivillerin hedef alındığı bu olaylara karıştığı iddia edilen kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalıştığı ifade ediliyor. Tanıklar arasında, 2022 yılında “Saraybosna Safarisi” adlı belgeseli hazırlayan Sloven yönetmen Miran Zupanic’in de yer aldığı bildiriliyor.

Bosna Hersek’te 1992-1996 yılları arasında yaşanan savaşta 12 binden fazla Müslüman sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Savaş sonrası ortaya çıkarılan toplu mezarlar, yaşanan kayıpların boyutunu gözler önüne sererken, kuşatma altındaki Saraybosna’da sivillerin bilinçli şekilde hedef alındığına dair çok sayıda iddia ve tanıklık kayıt altına alındı.