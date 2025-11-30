Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlandırılması amacıyla hazırlanan barış planına ilişkin kritik toplantının ABD’de başladığını duyurdu. Umerov, gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla paylaştı.

“Zelenskiy ile sürekli temas halindeyim”

Umerov, görüşmenin Ukrayna’nın çıkarlarını gözeterek adil bir barış süreci oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Açıklamasında, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile koordineli şekilde ilerlediklerini vurgulayarak şu ifadeyi kullandı:

“Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sürekli temas halindeyim.”

Cenevre sürecinin devamı niteliğinde

Barış planına ilişkin ilk kapsamlı toplantının daha önce İsviçre’nin Cenevre kentinde yapıldığını hatırlatan Umerov, ABD’de başlayan görüşmenin bu sürecin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

“Net talimatlarımız ve önceliklerimiz var”

Umerov, müzakere sürecinin temel hedeflerini şu sözlerle özetledi:

“Net talimat ve önceliklerimiz var; Ukrayna çıkarlarının korunması, somut diyalog kurulması ve Cenevre'de elde edilen başarılara dayanarak ilerlemek.”

Konsey Sekreteri, Ukrayna’nın barış sürecine yaklaşımının “gerçek barış ve garantili güvenlik” ilkelerine dayandığını kaydetti.

Barış planı çalışmaları yeniden hız kazandı

ABD’de başlayan toplantılar, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın diplomatik çözümü için yürütülen uluslararası girişimlerin yeniden ivme kazandığı şeklinde yorumlanıyor. Washington yönetiminin öncülüğünde yürütülen bu temasların, Kiev’in güvenlik talepleri ve savaş sonrası düzen vizyonu açısından kritik önemde olduğu belirtiliyor.