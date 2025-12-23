Son Mühür - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün Suriye’nin başkenti Şam’da resmi temaslarda bulundu. Ziyaret kapsamında heyet, önce geçici Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi; ardından bakanlar ve istihbarat başkanları ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Fidan ile Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görüşmenin ardından ortak bir basın açıklaması yaptı. Fidan ve Şeybani, açıklamalarını tamamladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlamaya başladı. Yanıtlanan birkaç sorunun ardından, basın toplantısında bulunan Anadolu Ajansı muhabiri, Fidan’a Gazze ile ilgili sorular yöneltti.

Teknik arıza yaşandı

Hakan Fidan son soruyu yanıtlarken teknik bir arıza yaşandı ve çevirmenin sesi kesildi. Sesin yayından kopması üzerine Suriyeli moderatör, konuşmanın sona erdiğini düşünerek toplantıyı erkenden sonlandırdı. Anonsla birlikte sözü yarıda kesilen Fidan, duruma ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı ve Şeybani ile tokalaşıp toplantı sonu fotoğrafı çektirdi. Yaşanan aksaklık nedeniyle Suriye tarafının özür dilemiş olduğu bildirildi. FETÖ'cü hesaplardan algı operasyonu FETÖ menşeili hesaplar Hakan Fidan'a yönelik algı operasyonu başlattı. Yaşanan teknik arızayı sanki bilerek yapılmış gibi sosyal medyaya servis edildi.