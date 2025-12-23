Son Mühür - Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkış yapan ve Libya’nın Trablus kentine gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi iş jeti ile irtibat kesildi. Gelen bilgilere göre, havalimanına yakın bir bölgeden patlama sesi duyuldu.

Ali Yerlikaya'dan açıklama

Kalkışın hemen ardından uçakla iletişimin kesildiği öğrenilirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçakta Libya Genelkurmay Başkanı’nın bulunduğunu belirtti ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." An be an kamerada Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan ve Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan uçağın düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, uçağın binaların arkasındaki dağlık alana çarpmasının ardından ışık huzmesinin yayıldığı görüldü.