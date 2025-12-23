Son Mühür - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Mohamed Ali Ahmed El Haddad ile bugün Genelkurmay Başkanlığı’nda bir araya geldi. Akşam saatlerinde ülkesine dönmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı’na gelen El Haddad’ın bindiği, Malta bayraklı ve 9H-DFS kuyruk tescilli Dassault Falcon 50 tipi iş jetinin Ankara’nın Polatlı ilçesinde düştü.

Yelikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Enkazına ulaşıldı

Düşen uçağın enkazına ulaşıldı. Bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu, uçağın enkazı Haymana civarında tespit edildi. Uçakta kalkıştan kısa süre sonra elektrik arızası meydana geldiği, pilotların arızayı kuleye bildirip Esenboğa Havalimanı’na geri dönmek üzere manevra yaptığı sırada uçağın düştüğü öğrenildi. Yerlikaya'dan son açıklama: ''Uçağın enkazına jandarmamız tarafından ulaşıldı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuya ilişkin son açıklaması ise şu şekilde: "Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." Libya Başbakanından açıklama Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe sosyal medya hesabı X üzerinden "Büyük bir hüzün ve kederle; Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyetin vefat haberini almış bulunuyoruz. Söz konusu heyet, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya gerçekleştirdikleri resmi ziyaretten dönüşleri sırasında meydana gelen elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybetmişlerdir." şeklinde bir açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanı Al-Haddad, bugün Ankara’ya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun resmi daveti üzerine gelmişti.