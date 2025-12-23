Son Mühür - “Uyuşturucu” soruşturması kapsamında dün gece gözaltına alınan İstanbul Etiler’deki “Kütüphane” adlı mekânın işletme müdürü Ali Yaşar Koz ile film yapımcısı ve işletmeci Umut Evirgen, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, gece boyunca emniyette ifade verdi. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen Koz ve Evirgen’in savcılıkta ifadelerinin alınması bekleniyor.
Soruşturmaya ilişkin sürecin, savcılık aşamasının ardından netlik kazanacağı bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi