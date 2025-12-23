Son Mühür - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan yılın son derbisini Beşiktaş 2-1 kazanmayı başardı.

Maçtan önemli dakikalar

2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Cerny'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Rashica, yerden ceza sahası soluna ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Jurasek'in vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

18. dakikada Mert Müldür'ün derin pasına hareketlenen Szymanski, sağdan ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

33. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Abraham, sağdan atağa katılan Cerny'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazından yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı.

42. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 40. dakikada yaşanan pozisyonun ardından VAR uyarısıyla ekrana gelen hakem Oğuzhan Çakır, Tammy Abraham'ın Mert Müldür'e faul yaptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Asensio geldi. İspanyol futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi.

45+1. dakikada Beşiktaş çok net fırsattan yararlanamadı. Cerny'nin soldan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Emirhan Topçu, kafayla Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.

43. dakikada hücum yapan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ceza sahasının hemen dışından sağ köşeye plase vuruşunu yaptı. Tarık topu kornere çeldi.

56. dakikada Fenerbahçe'de Asensio'nun taşıdığı topta Szymanski gelen pasla ceza sahası içinden plase vuruşunu yaptı. Etkisiz giden top Ersin'de kaldı.

Maçın 90+1'nci dakikasında Beşiktaş öne geçti. Rashica'nın sağ kanattan ters ayakla derinlemesine pasında Abraham topa dokunmayarak savunmayı şaşırttı ve Cerny sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına giren Cerny, Oosterwolde'den sıyrıldı ve yerden vuruşuyla takımını öne geçirdi.

Beşiktaş Kadıköy'de galip

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’na 3 puanla başladı. Fenerbahçe ise ilk maçında puanla tanışamadı. Türkiye Kupası’nın bir sonraki haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak, Beşiktaş ise sahasında Keçiörengücü’nü ağırlayacak.