Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, dört gün süren resmi temaslarını tamamlayarak Türkiye’den ayrıldı. Papa’nın programı boyunca mihmandarlık görevini üstlenen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.

Ersoy: “Cumhurbaşkanı’nın görevlendirmesiyle mihmandarlığını yaptık”

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirildiğini hatırlatan Bakan Ersoy, Papa 14. Leo’nun Türkiye temaslarının başarıyla tamamlandığını belirtti. Ersoy, Papa’nın uğurlanmasına ilişkin mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle mihmandarlığını yürüttüğümüz Vatikan Devlet Başkanı Sayın Papa 14. Leo, ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyaretini bugün tamamladı ve kendilerini uğurladık.”

“Kültürel mirasımızı paylaşmak büyük memnuniyetti”

Ziyaret boyunca Türkiye’nin sahip olduğu kültürel çeşitlilik, tarihsel zenginlik ve medeniyet birikiminin Papa 14. Leo ile paylaşıldığını vurgulayan Ersoy, yapılan temasların önemine dikkat çekti:

“Ziyaret süresince medeniyetimizin köklü birikimini ve kültürel zenginliklerimizi paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduk.”

“Türkiye barış ve hoşgörü duruşunu sürdürecek”

Bakan Ersoy, açıklamasının devamında Türkiye’nin barış, hoşgörü ve insanlık değerlerini merkeze alan politikasının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı:

“Sayın Papa 14. Leo'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, Türkiye'nin barışı, hoşgörüyü ve insanlık değerlerini merkeze alan duruşunu her platformda kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha vurguluyoruz.”

Ziyaret, diplomatik ve kültürel açıdan önem taşıyor

Papa 14. Leo’nun Türkiye programı boyunca İstanbul ve İznik’teki temasları, farklı dinî ve kültürel topluluklarla görüşmeleri ve verdiği mesajlar uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Ziyaretin, Türkiye–Vatikan ilişkilerine yeni bir ivme kazandırdığı değerlendiriliyor.