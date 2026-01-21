Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Altın yükselişte...

Altının yükselmesi esnafı olumsuz etkilediğini, altın alımlarının düştüğünü, yatırımcı için altını her zaman güvenli liman olduğunu vurgulayan Başkan Buyrukçu, kuyumcu esnafını sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı.

"Aslına bakarsanız 2025 yılı kuyumcu esnafı için kötü bir yıl oldu. Spekülatif yükselişler etkiledi. Ocak 2025'de bu rakamları göreceğimizi ön görmüştük. 7-8 binleri görebileceğimiz söylemiştim. Marka avukatlarının sıkıştırmaları, mali denetimler, baskınlar çok etkiledi. 12 kez kasa sayımı yapıldı. Sıkıntılı süreçti. Yetkili makamlarla görüşerek bu süreci yumuşattık. Ahi geleneğinden geliriz kuyumcu esnafı düzgündür.

Her sektörde olduğu gibi ufak tefek birkaç kişi çıkabiliyor. Yetki belgesi zorunluluğu ve 60 bin lira harç bedeli geldi. Bir yıl boyunca biz esnafa hizmet veriyoruz. 2800 TL yıllık ücret alıyoruz. Bu yıl 3300 TL oldu. Bu üyelik aidatını ödeyemeyenler var. 800 üyemiz var. Karma odalara, ticaret odalarına Kayıtlı olan Kuyumcular da var. Siftah yapamayan Esnaf var. Bu rakam çok yüksek itirazımızı yaptık. Biran önce bu harç bedeli uygun bir rakama indirilmesini talep ettik. Kısa zamanda çözüleceğine inanıyorum"

Kuyumcu esnafı sıkıntıda...

Altın fiyatlarının yükselmesi kuyumcu esnafını etkiliyor. Çeyrek altın 11 bin oldu. Gram altın yasaklandı. Oysa günlerde kadınlar gram altın alıyor. Düğünlerde takılıyor. Bunun da mücadelesini sürdürdüklerini belirten başkan Buyrukçu, "Altın değerini bitirmez altın diş bile alıyoruz. Düzende herhangi bir değişiklik yok" dedi.

2026 yılında da altın yükselecek...

"Son dört yıldır yüzde yüz artmış. Ocak ayındaki rakam Aralık ayında iki katına çıkmış. Bu yılda yüzde yüz olmasa da yükselecektir. 2026 yılı altının altın yıllarından olacak. Gelecek yıllarda biraz düşebilir Gümüşte yükselişte, bu yıl altınıda geçti. Yüzde yüzelli arttı."

Dijital değişim...

Başkan Buyrukçu, dört yılda yaptıklarını anlattı.

Dijital dönüşüm mottosu ile geldik. Bütün dükkanlar da değiştirdik. İZKO diye aplikasyon uygulaması geliştirdik. Kuyumcu post diye bir yazılım gerçekleştirdik. Ayar makinaları, gemoloji labaratuarını geliştirdik. Sempozyumlar geliştirdik. Çarşıya dev ekranlar kurduk. Gümüşçü esnafınında işini kolaylaştıracak çalışmalar yaptık. Son yılda geleceği düşünerek Altınkent projesini geliştirdik. Altınkent kuyumculuğun geleceğini oluşturacak.

Arayan her esnafa desteğe koştuk. Salepçioğlu sıkıntısında dernek ve kooperatif kurduk. Çankaya Otoparkı konusunda da esnafın yanında yer aldık. Eylemler yaptık. Kemeraltı'nda yaşamayan bu sorunu anlamaz. Otopark kapanınca esnafa müşteri gelmez oldu. Türkiye'de toplam 26 Kuyumcu Odası var. Ödemiş İzmir'in İlçesi olmasına rağmen orada da var. Ege Bölgesinde bir de Uşak ilimizde var..."

Yeni projeler...

Ustalık belgeleri, kalfalık belgeleri çıkarılmasına destek olduk, usta öğreticilik belgesi almalarını sağladık hırsızlık olaylarında aktif rol aldık. Yakalanmalarını sağladık. Whatsapp grupları ile haberleştik. Tüm üyelerimizle içiçe olduk. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Gelecek dönemde Güvenilir Esnaf belgesi çıkaracağız. Denetlerken de esnafın zarar görmemesi sağlanacak. Ürünleri makasla kesilmeyecek, ceza verilmeyecek... En önemli projemiz de Altınkent olacak... "

Altınkent Bayraklı'ya yakışacak...

Başkan Buyrukçu, Altınkent'in kuyumculuğun geleceği olduğunu vurguladı. "Altın ticaretinin gelişmesi, çantacılığın güvenliği için güzel bir proje olacak. Kemeraltı'nı bitirecek bir proje değil. 2000 kuyumcu var İzmir'de Kemeraltı'nı bitiremediler... Buraya dünyaca ünlü kuyumcu markaları gelecek, otel gelecek.

İnovasyon ve uygulama merkezi olacak. Üniversite destek olacak. Ben de Kemeraltı'dayım. Orada yatırımlarım var. Neden Kemeraltı bitsin? Bayraklı Folkart İkiz kulelerin yanında yer alacak. Kooperatif bu işi 4 yılda bitirecek. 2030'da orada ticaret başlayacak... Kemeraltı'nda 350 kuyumcu dükkanı var. Altınkent'den çarşıya servis de olacak. İstanbul'da Altınkent açılması Kapalıçarşı'yı bitirmedi. Kemeraltı yüzyıllardır ayakta ve hizmete devam edecek..."

Kuyumcu, 8 Şubat'ta sandık başında...

Başkan Buyrukçu 8 Şubat'ta tüm üyelerini Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'ne davet etti. "Dört senedir bu görevi layıkıyla yapmaya çalıştım. Tüm fuarlarda odamızı temsil ettik. İyi günde, kötü günde esnafın yanında yer aldık. Bir dönem daha göreve talibim. Herkesi 8 Şubat'ta Selahattin Akçiçek'de, genel kurulumuza bekliyorum. Dünyada barış olsun. Bankalar faizleri düşürsün, biraz daha kredi musluklarını açsın. Esnaf rahat bir soluk alsın. "

Göztepe altın yılını yaşıyor...

Efsane Göztepeli Murat Kurtuluş Buyrukçu'ya Göztepe'yi sormadan olmaz...

"Benim totemi Avrupa lafını kullanmamak. İçeride ve dışarıda iyi gidiyoruz. Önümüzdeki beş yıl içerisinde şampiyonluğa oynayacaktır. Gençleri de spora yönlendirmek gerekir. Uyuşturucu konusunda bir sosyal sorumluluk projesi olarak Göztepe'nin bir maçına uyuşturucuya hayır pankartı ile çıkması ve broşür dağıtımı için sağlık müdürlüğüne öneride bulundum. Gençleri bu kötü alışkanlıktan uzaklaştırmamız lazım. Spor sağlıktır..."