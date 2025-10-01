Son Mühür - Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Liverpool'u 1-0 yenmeyi başarırken, karşılaşma sonrasında spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun sözleri gündeme oturdu.

Maç sonrası NOW Spor’da görüşlerini paylaşan tanınmış yorumcu Uğur Karakullukçu, önceki açıklamaları nedeniyle TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na hitaben şu sözleri dile getirdi:

"Sayın başkanım, kura çekiminde son derece isabetli bir öngörüyle ‘Liverpool eski Liverpool değil’ dedi. Biz ise ‘yok Isak aldı 200 milyon Euro, yok Ekitike aldı 700 milyon Euro’ diyerek tiye aldık. Başkan analizinde haklı çıktı. Ben İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan özür diliyorum ve ayrıca tebrik ediyorum."

Neler yaşanmıştı?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası değerlendirmelerde bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu,"İyi bir kura çekti Galatasaray. Gruptan çıkacağına ben inanıyorum. 1. torbada deve dişi gibi takımlar vardı, hiçbiri gelmedi. Liverpool var ama Liverpool eski Liverpool değil" ifadelerini kullanmıştı. Karakullukçu ise maç öncesinde yaptığı yayında, Galatasaray kazanırsa özür dileyeceğini belirtmişti.